الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 19 حزيران 2024 ساعة 20:37

الناطق باسم "جيش" الاحتلال: الحديث عن تدمير حركة حماس هو ذرٌّ للرماد

الناطق باسم "جيش" الاحتلال: الحديث عن تدمير حركة حماس هو ذرٌّ للرماد
وأشار إلى أنّ الحديث عن تدمير حركة حماس هو "ذرٌّ للرماد"، مضيفاً أنّه "إذا لم تجد الحكومة الفلسطينية بديلاً لحماس فالحركة ستبقى".
 
ورداً على تصريح هاغاري، أكّد مكتب رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، أنّ "الكابينت" السياسي الأمني، برئاسة رئيس الحكومة، "حدّد تدمير القدرات العسكرية والحكومية لحماس، كأحد أهداف الحرب".
 
وأضاف أنّ "الجيش الإسرائيلي ملزمٌ بذلك".
 
وكان الخبير الاستراتيجي الإسرائيلي، يوني بن مناحيم، قد دعا، منذ عدة أيام، المستوى السياسي في كيان الاحتلال إلى "التعامل بحذرٍ شديد مع تقديرات الجيش، التي تدّعي أنّ إسرائيل قريبة من هزيمة حماس في قطاع غزة".
 
وأكّد بن مناحيم أنّه لا يزال هناك "آلاف المقاومين الموجودين في الأنفاق"، وأنّ القيادة العسكرية لحماس "لا تزال على قيد الحياة".
 
وأضاف الخبير الإسرائيلي أنّ حماس "لديها ما يكفي من الأسلحة والذخائر للقتال عدة أشهر إضافية"، بينما لا تزال هناك مئات الكيلومترات من الأنفاق في قطاع غزة التي عجز "الجيش" الإسرائيلي عن تدميرها.
 
"فوق الأرض وتحتها"
أما صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، فإنّها نقلت عن مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين تأكيدهم أنّ "إسرائيل لم تتمكّن من تدمير حماس، ولا تستطيع القيام بذلك".
 
كذلك، "رجّحوا أنّ حماس ستبقى قوةً في غزة، حتى بعد انتهاء الحرب"، وفقاً لـ"نيويورك تايمز"، إذ لا تزال قيادات الحركة العليا في مكانها داخل القطاع.
 
كما أشار مسؤولون إسرائيليون إلى أنّ حماس، وسائر فصائل المقاومة الفلسطينية، لا تزال تمتلك العديد من القوات، "فوق الأرض وتحتها".
رقم : 1142652
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السيد نصر الله: نحتفظ بأسلحة جديدة للمقبل من الأيام
السيد نصر الله: نحتفظ بأسلحة جديدة للمقبل من الأيام
حكومة نتنياهو يهاجمها ربيع "اسرائيلي" يطالب برحيلها
حكومة نتنياهو يهاجمها ربيع "اسرائيلي" يطالب برحيلها
19 حزيران 2024
حرب المياه تلوح بالأفق بين المغرب والجزائر
حرب المياه تلوح بالأفق بين المغرب والجزائر
19 حزيران 2024
حل حكومة الحرب التابعة للكيان الصهيوني... کيف سيكون مستقبل قيادة الحرب؟
حل حكومة الحرب التابعة للكيان الصهيوني... کيف سيكون مستقبل قيادة الحرب؟
19 حزيران 2024
الإنتخابات الرئاسية في إيران.. تجسيد عملي للسيادة الشعبية الدينية
الإنتخابات الرئاسية في إيران.. تجسيد عملي للسيادة الشعبية الدينية
18 حزيران 2024
إحصائيات "حزب الله" عن فرار المستوطنين الصهاينة
إحصائيات "حزب الله" عن فرار المستوطنين الصهاينة
18 حزيران 2024
"أنصار الله".. القبض على شبكة التجسس التابعة للموساد ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية؟
"أنصار الله".. القبض على شبكة التجسس التابعة للموساد ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية؟
18 حزيران 2024
ما هي مهمة السفيرة الأمريكية الخاصة في العراق؟
ما هي مهمة السفيرة الأمريكية الخاصة في العراق؟
18 حزيران 2024
الحرب الاقتصادية بين صنعاء وعدن... خيوط متشابكة بأيدٍ أجنبية جديدة
الحرب الاقتصادية بين صنعاء وعدن... خيوط متشابكة بأيدٍ أجنبية جديدة
15 حزيران 2024
ما هي عواقب حرب الكيان الصهيوني مع حزب الله في لبنان؟
ما هي عواقب حرب الكيان الصهيوني مع حزب الله في لبنان؟
15 حزيران 2024
سلامي: إيران في أحسن أحوالها من حيث القوة.. ولديها تأثير عالمي
سلامي: إيران في أحسن أحوالها من حيث القوة.. ولديها تأثير عالمي
15 حزيران 2024
قائد الثورة الإسلامیة يحث على المشاركة الواسعة في الانتخابات
قائد الثورة الإسلامیة يحث على المشاركة الواسعة في الانتخابات
15 حزيران 2024
إيران: رسالة من قائد الثورة والجمهورية الإسلامية السيد علي خامنئي إلى حجاج بيت الله الحرام
إيران: رسالة من قائد الثورة والجمهورية الإسلامية السيد علي خامنئي إلى حجاج بيت الله الحرام
15 حزيران 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
إحصائيات "حزب الله" عن فرار المستوطنين الصهاينة
ما هي عواقب حرب الكيان الصهيوني مع حزب الله في لبنان؟
أهداف الكيان الصهيوني من اغتيال الهيئات الحكومية والناشطين الاجتماعيين في غزة
السيد الحوثي: .مسار عملياتنا المشتركة مع المقاومة العراقية استراتيجي وتصاعدي