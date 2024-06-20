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الخميس 20 حزيران 2024 ساعة 06:49

إيران تثمّن إجراءات جنوب أفريقيا القانونية ضد الكيان الصهيوني

إيران تثمّن إجراءات جنوب أفريقيا القانونية ضد الكيان الصهيوني
وفي اجتماع مع المدعية العامة لجمهورية جنوب أفريقيا، أمس الأربعاء، على هامش الاجتماع السادس للمدعين العامين لدول مجموعة البريكس الذي عقد في مدينة سانت بطرسبورغ بروسيا، قال موحدي آزاد: إن هذا العمل الشجاع دفاعا عن شعب فلسطين المظلوم، أدى إلى تعزيز مكانة جنوب أفريقيا على الصعيد الدولي بشكل أكبر وكان محل اهتمام المجتمع الدولي.

وأكد المدعي العام الإيراني في هذا اللقاء على تطوير وتعميق التعاون القانوني والقضائي وتبادل الخبرات في المجالات التخصصية بين البلدين.

من جانبها أشارت المدعية العامة لجمهورية جنوب أفريقيا شاكيلا باتوهي، إلى مواقف بلادها الحقوقية والإنسانية وقالت: لقد كنا دائما حساسين تجاه قضايا الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم الحرب، ولم نتردد في إدانة هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.. وهذه المرة أيضا فيما يتعلق بشعب فلسطين المظلوم، بدا أن الظلم الذي يتعرض له لا يطاق ولذلك قمنا بهذه المبادرة القانونية.

وأبدت باتوهي رغبة بلادها لتبادل المعلومات وإجراءات التعاون في المجالات السيبرانية ومكافحة السرقة والفساد، مع النيابة العامة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأعلنت الاستعداد لتنظيم مذكرة تعاون مع نظيرها الإيراني في هذا الصدد.
رقم : 1142697
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