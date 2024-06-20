شهيدتان وعدد من الجرحى جراء قصف الاحتلال مخيم النصيرات

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن طيران الاحتلال قصف منزلاً في منطقة الحساينة غرب مخيم النصيرات، ما أدى لاستشهاد سيدتين وإصابة 12 آخرين.



واستهدفت مدفعية الاحتلال شرق مخيمي البريج والمغازي وسط القطاع، كما استهدفت وسط وغرب مدينة رفح وشرق خان يونس جنوب القطاع.



وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أمس ارتفاع عدد ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 37396 شهيداً و 85523 جريحاً، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.