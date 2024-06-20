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الخميس 20 حزيران 2024 ساعة 08:59
قوات الاحتلال تعتقل سبعة فلسطينيين غرب رام الله
وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت سيرا غرب المدينة وداهمت منازل الفلسطينيين وفتشتها واعتقلت سبعة منهم.
واعتقلت قوات الاحتلال يوم أمس 33 فلسطينياً خلال اقتحامها مناطق متفرقة في الضفة الغربية.
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1142718
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