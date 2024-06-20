مقتل امرأة في هجمات بمسيرات أوكرانية على جنوب روسيا

وقال فينيامين كوندراتييف حاكم الإقليم: إن “مسيرات أوكرانية هاجمت الليلة الماضية مدينة سلافيانسك، ما أدى إلى مقتل امرأة وتضرر عدد من المنازل”.



من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت خلال الليلة الماضية 15 طائرة مسيرة أوكرانية.



وقالت الوزارة في بيان لها: إن “القوات الروسية أحبطت محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية”، موضحة أن “أنظمة الدفاع الجوي المناوبة اعترضت المسيرات ودمرتها فوق أديغيا وإقليم كراسنودار ومقاطعات بريانسك وروستوف وأوريول وبيلغورود”.



وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أمس الأول أن قواتها دمرت 24 مسيرة أوكرانية.