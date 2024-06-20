هنية: مقاومة الشعب الفلسطيني لا تزال تقف بقوة في وجه الكيان الصهيوني

وأضاف: إنه لا بد من استخدام كافة القدرات لجعل الصهاينة يدفعون ثمن العدوان والجرائم، ولذلك ينبغي ألا تقتصر المقاومة على المقاومة المسلحة في الداخل ضد المحتل، بل المقاومة القانونية، والمقاومة السياسية، والمقاومة في الدبلوماسية العامة خارج فلسطين يجب أن تدعم إرادة الشعب الفلسطيني وحقوقه بما يتماشى مع المقاومة المسلحة في الداخل.



وفي هذا اللقاء هنأ إسماعيل هنية بعيد الأضحى وعزى مرة أخرى باستشهاد آية الله رئيسي وأميرعبداللهيان، وأشاد بدورهما في دعم فلسطين وجبهة المقاومة.



وشكر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، قائد الثورة وحكومة وشعب والجهاز الدبلوماسي للجمهورية الإسلامية الإيرانية على دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته، وقال: رغم استمرار الجرائم الوحشية والإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، لا تزال مقاومة الشعب الفلسطيني تقف بقوة في وجه الكيان الصهيوني المعتدي.



وتابع هنية، إن الأوضاع السياسية الداخلية للكيان الصهيوني، والوضع الإقليمي والدولي لهذا الكيان وانتفاض الرأي العام في العالم الغربي، وخاصة أمريكا، ضد جرائم المحتلين، فضلا عن التطورات الميدانية لجبهة المقاومة في لبنان واليمن، يظهر النضج الاستراتيجي لشعوب المنطقة واستحالة العودة إلى فترة ما قبل عملية طوفان الأقصى.



وأضاف: لقد فشل الجيش الإسرائيلي عمليا في تحقيق أهدافه بعد تسعة أشهر من العدوان العسكري الواسع النطاق والإبادة الجماعية لشعب غزة.



وأوضح هنية المواقف المبدئية لحركة حماس تجاه المبادة السياسية المطروحة لوقف الحرب على غزة، وأكد أن حماس ترحب بأي آلية تلبي كافة مطالب الشعب الفلسطيني.