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الخميس 20 حزيران 2024 ساعة 10:15

إصابة سبعة أشخاص بإطلاق نار في مدينة فيلادلفيا الأمريكية

إصابة سبعة أشخاص بإطلاق نار في مدينة فيلادلفيا الأمريكية
ونقلت اسوشيتد برس عن الشرطة الأمريكية قولها: إن “الحادث وقع شمال فيلادلفيا في وقت متأخر من مساء أمس، وأسفر عن إصابة سبعة أشخاص تم نقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج”، مشيرة إلى أن حالتهم مستقرة.

ولفتت الشرطة إلى أنه لم يتم اعتقال أي شخص أو مشتبه به، فيما بدأت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث ومعرفة أسبابه.

وكان تسعة أشخاص على الأقل أصيبوا في الـ 15 من حزيران الجاري إثر حادث إطلاق نار داخل حديقة للألعاب المائية بولاية ميشيغان الأمريكية.

وغالباً ما تحصل حوادث إطلاق نار في الولايات المتحدة التي تسجل واحدة من أعلى نسب الوفيات نتيجة انتشار الأسلحة الفردية بأعداد تفوق التعداد السكاني في ظل سهولة اقتنائها.

ويملك ثلث البالغين الأمريكيين سلاحاً نارياً واحداً على الأقل، فيما يعيش نحو نصف البالغين في منزل يحتوي على سلاح ناري.
رقم : 1142732
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