وزير 'اسرائيلي': نجهز أنفسنا لسيناريوهات دفن جماعي استعدادا لحرب في الشمال

من جهته نقل الاعلام العبري عن مسؤولين "اسرائيليين" سابقين أن الجيش غير مستعد لأي سيناريو مع لبنان، ورأى أن السيد نصر الله غير متأثر بالتهديدات.



وكان الامين العام لحزب الله قد اكد أن المقاومة ستحارب الاحتلال برا وبحرا وجوا بلا ضوابط أو قواعد.



ويتحدث الإعلام العبري عن وجود أزمة ثقة غير مسبوقة بين القيادتين السياسية والعسكرية في الكيان ، تزامنًا مع الانتقادات الواسعة للأداء في غزة والضغوط الدولية المتزايدة.



ويؤكد مسؤولون سياسيون صهاينة أن جيش الاحتلال يظهر عجزًا في تحقيق الأهداف العسكرية، مما يطرح سؤالًا صعبًا حول قدرة الجيش على التعامل مع التحديات المستقبلية، خاصة في الساحة الشمالية.



ووفقًا للقناة 14، أعرب سياسيون عن غضبهم من سلوك الجيش، الذي يرونه يسعى لإنهاء القتال في غزة دون تحقيق الهدف المعلن، خصوصًا بعد إعلانه أن العملية العسكرية في رفح ستنتهي خلال نحو أسبوعين.