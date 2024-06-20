الصفحة الرئيسية
0
الخميس 20 حزيران 2024 ساعة 11:31

وزير 'اسرائيلي': نجهز أنفسنا لسيناريوهات دفن جماعي استعدادا لحرب في الشمال

وزير
من جهته نقل الاعلام العبري عن مسؤولين "اسرائيليين" سابقين أن الجيش غير مستعد لأي سيناريو مع لبنان، ورأى أن السيد نصر الله غير متأثر بالتهديدات.

وكان الامين العام لحزب الله قد اكد أن المقاومة ستحارب الاحتلال برا وبحرا وجوا بلا ضوابط أو قواعد.

ويتحدث الإعلام العبري عن وجود أزمة ثقة غير مسبوقة بين القيادتين السياسية والعسكرية في الكيان ، تزامنًا مع الانتقادات الواسعة للأداء في غزة والضغوط الدولية المتزايدة.

ويؤكد مسؤولون سياسيون صهاينة أن جيش الاحتلال يظهر عجزًا في تحقيق الأهداف العسكرية، مما يطرح سؤالًا صعبًا حول قدرة الجيش على التعامل مع التحديات المستقبلية، خاصة في الساحة الشمالية.

ووفقًا للقناة 14، أعرب سياسيون عن غضبهم من سلوك الجيش، الذي يرونه يسعى لإنهاء القتال في غزة دون تحقيق الهدف المعلن، خصوصًا بعد إعلانه أن العملية العسكرية في رفح ستنتهي خلال نحو أسبوعين.
رقم : 1142753
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السيد نصر الله: نحتفظ بأسلحة جديدة للمقبل من الأيام
السيد نصر الله: نحتفظ بأسلحة جديدة للمقبل من الأيام
حكومة نتنياهو يهاجمها ربيع "اسرائيلي" يطالب برحيلها
حكومة نتنياهو يهاجمها ربيع "اسرائيلي" يطالب برحيلها
19 حزيران 2024
حرب المياه تلوح بالأفق بين المغرب والجزائر
حرب المياه تلوح بالأفق بين المغرب والجزائر
19 حزيران 2024
حل حكومة الحرب التابعة للكيان الصهيوني... کيف سيكون مستقبل قيادة الحرب؟
حل حكومة الحرب التابعة للكيان الصهيوني... کيف سيكون مستقبل قيادة الحرب؟
19 حزيران 2024
الإنتخابات الرئاسية في إيران.. تجسيد عملي للسيادة الشعبية الدينية
الإنتخابات الرئاسية في إيران.. تجسيد عملي للسيادة الشعبية الدينية
18 حزيران 2024
إحصائيات "حزب الله" عن فرار المستوطنين الصهاينة
إحصائيات "حزب الله" عن فرار المستوطنين الصهاينة
18 حزيران 2024
"أنصار الله".. القبض على شبكة التجسس التابعة للموساد ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية؟
"أنصار الله".. القبض على شبكة التجسس التابعة للموساد ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية؟
18 حزيران 2024
ما هي مهمة السفيرة الأمريكية الخاصة في العراق؟
ما هي مهمة السفيرة الأمريكية الخاصة في العراق؟
18 حزيران 2024
الحرب الاقتصادية بين صنعاء وعدن... خيوط متشابكة بأيدٍ أجنبية جديدة
الحرب الاقتصادية بين صنعاء وعدن... خيوط متشابكة بأيدٍ أجنبية جديدة
15 حزيران 2024
ما هي عواقب حرب الكيان الصهيوني مع حزب الله في لبنان؟
ما هي عواقب حرب الكيان الصهيوني مع حزب الله في لبنان؟
15 حزيران 2024
سلامي: إيران في أحسن أحوالها من حيث القوة.. ولديها تأثير عالمي
سلامي: إيران في أحسن أحوالها من حيث القوة.. ولديها تأثير عالمي
15 حزيران 2024
قائد الثورة الإسلامیة يحث على المشاركة الواسعة في الانتخابات
قائد الثورة الإسلامیة يحث على المشاركة الواسعة في الانتخابات
15 حزيران 2024
إيران: رسالة من قائد الثورة والجمهورية الإسلامية السيد علي خامنئي إلى حجاج بيت الله الحرام
إيران: رسالة من قائد الثورة والجمهورية الإسلامية السيد علي خامنئي إلى حجاج بيت الله الحرام
15 حزيران 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
إحصائيات "حزب الله" عن فرار المستوطنين الصهاينة
ما هي عواقب حرب الكيان الصهيوني مع حزب الله في لبنان؟
أهداف الكيان الصهيوني من اغتيال الهيئات الحكومية والناشطين الاجتماعيين في غزة
السيد الحوثي: .مسار عملياتنا المشتركة مع المقاومة العراقية استراتيجي وتصاعدي