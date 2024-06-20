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الخميس 20 حزيران 2024 ساعة 11:47

حسن عز الدين: ما عرضته مسيّرة الهُدهد كان رداً قاسياً وشديداً على كل التهويلات والتهديدات

حسن عز الدين: ما عرضته مسيّرة الهُدهد كان رداً قاسياً وشديداً على كل التهويلات والتهديدات
واوضح في احتفال تأبيني في حسينية بلدة دير قانون النّهر، انّ "المبعوث الأميركي "هوكستين" قد حمل رسالة إلى الحكومة اللبنانية والمعنيين في الدولة اللبنانية بعد أن قام بزيارة للكيان الصهيوني، مهدداً أن العدو سيقوم باجتياح لبنان إذا لم نوقف المساندة للشعب الفلسطيني، علماً أنه في الحقيقة لم يعد يستطع هذا العدو أن يتحمل المزيد من الضغوطات الداخلية ومآزقه التي يعيش فيها، ويريدون منّا أن نجد له حلاً وأن نوقف ما يزعج خاطره، كي ينعم كيانه بالأمن والهدوء والإستقرار، ويعود المستوطنون إلى مستوطناتهم التي هجّرتهم منها المقاومة منذ اللحظة الأولى التي أعلنت فيها نصرتها للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة".

واعتبر النائب عز الدين أنّ" الضغوطات التي يقوم بها الموفدون من أجل إيقاف الجبهة ليست في محلّها، لأنّ من يعتدي اليوم في فلسطين أو هنا في جنوب لبنان هو العدو الصهيوني، وقد قالتها المقاومة أكثر من مرة أنّه إذا أردتم أن توقفوا الجبهات المساندة لفلسطين وللشعب الفلسطيني وللمقاومة الفلسطينية، عليكم أن تذهبوا إلى الكيان الصهيوني، وأن تضغطوا عليه ليوقف العدوان، وحينئذٍ تقف سائر الجبهات بشكل طبيعي".
رقم : 1142757
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