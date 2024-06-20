35 شهيداً جراء مجازر الاحتلال في قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية

وقالت الوزارة في بيان اليوم: “إن عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل لليوم الـ 258 على القطاع ارتفع إلى 37431 شهيداً و 85653 جريحاً، بينما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.



ولفتت الوزارة إلى أنها تعمل بالحد الأدنى في شمال القطاع بسبب منع الاحتلال إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود، مبينة أنها تحاول إعادة تشغيل أقسام حيوية في مجمع الشفاء والمستشفى الإندونيسي.



وأشارت الوزارة إلى أن 98 بالمئة من أطفال القطاع لا يجدون مياها صالحة للشرب ويعتمدون على أقل من 3 ليترات مياه يومياً، فيما أصيب نحو 3500 طفل بأمراض مزمنة وهم معرضون للموت بسبب سوء التغذية، وعدم توافر العناية الطبية اللازمة.