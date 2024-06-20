وأفاد المكتب الصحفي في بيان نقلته نوفوستي بأنه “وفقاً للمعلومات التي تلقتها الاستخبارات الخارجية الروسية فإن واشنطن وأتباعها راضون عن الوضع الذي حدث بعد الـ 20 من أيار من هذا العام، والذي من خلاله تعتمد فيه شرعية فلاديمير زيلينسكي بشكل كامل على الدعم الغربي”، مضيفاً: “إن زيلينسكي فقد كل استقلاليته، وهو مقيّد تماماً برباط قصير في أيدي القيّمين عليه في واشنطن، ولن يتمكن من التهرب من مسؤولية إطلاق العنان لحرب واسعة النطاق في أوروبا”.



وتابع البيان: “سيضحي أسياده الغربيون به بسهولة عندما تعزز روسيا نجاحاتها في ساحة المعركة، وستجد القوات الأوكرانية المنهكة والمحبطة نفسها في وضع يائس”، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر أن المرشح الأنسب ليحل محل فلاديمير زيلينسكي هو القائد العام السابق للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني الذي عين في وقت سابق سفيراً لأوكرانيا لدى بريطانيا.



يذكر أن ولاية رئيس نظام كييف فلاديمير زيلينسكي انتهت في الـ 20 من أيار الماضي، فيما كان من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا نهاية آذار الماضي، لكن هذا الاستحقاق أُلغي في ظل استمرار الحرب.