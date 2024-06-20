باقري: الإجراء الكندي، هدية للكيان الصهيوني والإرهابيين

وقال باقري في منشور في حسابه على منصة "إكس": إن الإجراء غير القانوني لكندا في وصف الجزء الذي لا يتجزأ من القوات العسكرية النظامية الرسمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية التي تضطلع بدور لا مثيل له في الذود عن الأمن القومي ووحدة أراضي إيران الحبيبة وحماية الأمن والاستقرار الإقليميين ومواجهة الإرهاب الداعشي، بالإرهاب هو عمل مشؤوم وينتهك مبادئ وقواعد القانون الدولي ويشكل هدية سخفية لكيان "إبادة النسل" والإرهابيين وباقي أعداء السلام والاستقرار الإقليميين.



وأضاف أن الحكومة الكندية تتحمل عواقب هذا القرار الاستفزازي وغير المسؤول.



وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني قد ندد بقوة بالإجراء السياسي وغير المألوف وغير الحصيف للحكومة الكندية هذا، واعتبره عملا عدائيا يتعارض مع مبادئ وقواعد القوانين الدولية المعترف بها، بما فيها تكافؤ السيادات وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ويمثل مصداقا للتطاول على السيادة الوطنية الإيرانية.