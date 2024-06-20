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الخميس 20 حزيران 2024 ساعة 13:46

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 37 ألفا و431 شهيدا

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 37 ألفا و431 شهيدا
وقالت وزارة الصحة في غزة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر في القطاع وصل منها للمستشفيات 35 شهيدا و130مصابا خلال الـ24 ساعة.
رقم : 1142778
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