ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 37 ألفا و431 شهيدا

إسلام تايمز (فلسطين) - أعلنت وزارة الصحة في غزة أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع ارتفع إلى 37 ألفا و431 شهيدا و85 ألفا و653 مصابا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.