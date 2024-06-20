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الخميس 20 حزيران 2024 ساعة 15:27

السيد الحوثي: الفلسطينيون يعانون في عيد الأضحى نتيجة الإبادة الجماعية

السيد الحوثي: الفلسطينيون يعانون في عيد الأضحى نتيجة الإبادة الجماعية
وصرح السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي في كلمة متلفزة اليوم الخميس: نتوجه بالعزاء والمواساة للشعبين المصري والأندونيسي، وكل الشعوب التي كان لها ضحايا في موسم الحج نتيجة تقصير وإهمال النظام السعودي.
 
واضاف ان النظام السعودي يبتز حجاج بيت الله بالأموال الطائلة تحت عنوان تقديم الخدمات ثم يصل به الإهمال المتعمد إلى التسبب بالضحايا بالمئات.
 
وتابع ان النظام السعودي اتجه في اهتمامه بحفلات المجون والخلاعة، في مقابل تراجع اهتمامه بحجاج بيت الله الحرام.
 
وصرح السيد بدالملك بدر الدين الحوثي ان النظام السعودي ليس جديرا بخدمة الحج وتحقيق مقاصده القرآنية والإسلامية العظيمة مضيفا ان هناك دور عظيم للحج والعمرة ودور أساسي لبيت الله الحرام لا يمتلك النظام السعودي الجدارة للإشراف عليه وتفعيله في واقع المسلمين.
 
وتابع ان سقف النظام السعودي سياسيا خاضع للإرادة الأمريكية، والتودد للعدو الإسرائيلي والتحالف مع أعداء المسلمين.
 
وبشان العدوان الصهيوني على غزة قال قائد حركة انصار الله ان الشعب الفلسطيني يعاني في عيد الأضحى المبارك نتيجة استمرار الإجرام والإبادة الجماعية مضيفا ان الشعب الفلسطيني يجسد المعاني العظيمة لعيد الأضحى كتخليد ذكرى نبي الله إبراهيم ونبي الله إسماعيل عليهما السلام .
 
وتابع ان الشعب الفلسطيني يعيش حالة الامتداد للدلالات والمعاني الإسلامية العظيمة وتطبيقها في واقعه بجهاده في سبيل الله .
 
وصرح ان الأمريكي على طريق الخداع أنشأ رصيفا بحريا في إطار اهتمامه بالوضع الإنساني ليجعل منه قاعدة احتلال ودعم كيان العدو.
 
وقال السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي: في قلبه للعناوين يسمي الأمريكي الاحتلال بالتحرير والقتل والإبادة بالمساعدات.
 
وصرح ان الرصيف العائم ليس له أي دور في إيصال المساعدات وتلبية احتياجات الحياة، وفي ذروة المجاعة نقله الأمريكي إلى "اسدود".
 
وبشان الوضع في غزة قال السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي ان معاناة الجرحى مستمرة ومتفاقمة والخدمات الطبية دمرت، ومع الحصار تنفد كل الأدوية والمستلزمات
 
وقال السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي: متى يتحرك الكثير من الصامتين ولمن لديهم انتماء ديني تجاه إساءات اليهود للمقدسات الإسلامية؟
 
وصرح ان الأمريكي مستمر في الدعم المفتوح للعدو الإسرائيلي، والقنابل والمؤن تصل عبر الجسر الجوي لقتل الشعب الفلسطيني مضیفا ان أمريكا تحضِّر لإرسال 50 مقاتلة f15 دعما لكيان العدو ليواصل الإبادة الجماعية في غزة.
 
وقال ان البرلمان الألماني يقرر استمرار تقديم الأسلحة لجيش العدو، وصربيا تفاخر بإرسال شحنات أسلحة للعدو.
وصرح ان العمليات النوعية في رفح مستمرة وخسائر العدو تتزايد وهذا أمر مؤثر ومقلق له وفي الوقت الذي يريد فيه العدو حسم المعركة لصالحه، يتكبد خسائر كبيرة في غزة.
 
وتابع ان تزايد خسائر العدو هذه الأيام مقارنة بالأشهر الماضية يدل على أداء أعلى للمجاهدين وتوفيق إلهي أكبر.
 
وقال السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي ان المجاهدين في غزة ثابتون بالرغم من الحصار والتدمير الشامل، والمساندة الأمريكية البريطانية للعدو.
 
واضاف ان العدو لجأ إلى تعليقات تكتيكية لعملياته نتيجة الضربات المنكلة بجنوده، وآلياته وتفعيل حقول الألغام.
 
واكد ان الفاعلية مستمرة في أداء المجاهدين بغزة مع قصف المستوطنات وصمود الشعب الفلسطيني.
 
وصرح ان العدو الإسرائيلي فشل في ابتزاز الحاضنة الشعبية بغزة وفرض متغيرات في إدارة الوضع بالتجويع واستغلاله.
رقم : 1142791
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