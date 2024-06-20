بوركينا فاسو: في أعقاب هجوم إرهابي.. وصول مدربين عسكريين روس لتقديم الدعم

ونقلت وكالة "فرانس برس" الإخبارية، عن مصدر دبلوماسي أفريقي، طلب عدم الكشف عن هويته، قوله إن "رحلتين من الطائرات التي تقل مدربين روس وصلتا إلى بوركينا فاسو بسبب الوضع".

وبحسب الوكالة أشار المصدر الأفريقي إلى أن "الرحلات الجوية جاءت من مالي المجاورة"، فيما أكد مصدر مستقل أيضاً وصول المدربين الروس.

وبعدما تولّى المجلس العسكري، بقيادة إبراهيم تراوري، السلطة في بوكينا فاسو في شهر أيلول/سبتمبر 2022، عمل على طرد القوات والدبلوماسيين الفرنسيين، الحاكم الاستعماري السابق، من البلاد وتوجّهوا إلى روسيا للحصول على المساعدة العسكرية.

هذا وانتقد الجيش في بوركينا فاسو ما وصفها "بالشائعات الكاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي" التي لا أساس لها من الصحة والتي تفيد بوجود تمردات في بعض الثكنات العسكرية.

وفي 11 حزيران/يونيو الجاري، هاجم مسلحون تابعون لتنظيم "القاعدة" منطقة مانسيلا شمالي شرق البلاد، ووحدة عسكرية تقع بالقرب من الحدود مع النيجر.

يشار إلى أن مسلحين مرتبطين بتنظيمي "القاعدة" و"داعش"، نفّذوا عشرات الهجمات في بوركينا فاسو منذ العام 2015، ما أدى إلى مقتل الآلاف وتشريد مليوني شخص.

ويُذكر أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أكد خلال زيارته إلى بوركينا فاسو الشهر الجاري، ضمن جولة أفريقية تشمل النيجر ومالي وغينيا، أن عدد المدربين العسكريين الروس هناك "سيزداد"، مؤكداً أن روسيا ستدرّب ممثلي القوات المسلحة وقوات الأمن في البلاد.