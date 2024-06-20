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الخميس 20 حزيران 2024 ساعة 18:44

أبرز تطورات طوفان الأقصى 20-6-2024

أبرز تطورات طوفان الأقصى 20-6-2024
وفي غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أنّ 47 ألف شهيد ومفقود في القطاع راحوا ضحية أكثر من 3 آلاف مجزرة ارتكبها الاحتلال.
 
وأضافت الوزراة أنّ 98% من أطفال قطاع غزة لا يجدون مياهاً صالحةً للشرب، مؤكدةً أنّها تحاول إعادة تشغيل أقسام حيوية في مجمع الشفاء الطبي والمستشفى الإندونيسي اللذين تعمّد الاحتلال استهدافهما ضمن سعيه لإخراج المرافق الصحية في القطاع عن الخدمة.
 
وفي آخر إحصائيةٍ نشرتها الوزارة، أكدت أنّ الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 35 شهيداً و130 جريحاً خلال الساعات الـ24 الماضية.
 
وإذ شدّدت على أنّ عدداً من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم، وثّقت الوزارة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 37431 شهيداً تمّ تسجيلهم، و85653 جريحاً.
 
واستهدف الاحتلال مقرّ وزارة التنمية في شارع البركة في دير البلح، ما أسفر عن ارتقاء شهيد وإصابة أشخاص آخرين. كما استهدف مجموعةً من الفلسطينيين في شرقي المدينة، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوفهم.
 
وقصف الاحتلال المنطقة الشرقية محيط أبراج القسطل شرقي دير البلح، فيما وصل 33 أسيراً فلسطينياً كانوا لدى الاحتلال من شرقي المدينة إلى مستشفى شهداء الأقصى.
 
كذلك، استهدف القصف الإسرائيلي منزلاً في مخيم النصيرات وسط القطاع أيضاً، ما أسفر عن ارتقاء شهيدة ووقوع عدد من الإصابات.
 
واستهدف الاحتلال بالقصف المدفعي حي الزيتون جنوبي شرقي مدينة غزة.
 
أما في جنوبي القطاع، فاستهدفت غارة جوية إسرائيلية عنيفة غربي رفح، فيما شنّ الاحتلال قصفاً مدفعياً على المنطقة ونسف مربعاتٍ سكنيةً فيها.
 
وذكر مصدر أنّ شهيدين ارتقيا في رفح خلال العدوان الذي شنّه الاحتلال خلال ساعات الليل.
 
وأوضح أنّ "الجيش" الإسرائيلي يواصل استهداف المناطق الغربية لرفح، إلى جانب استهداف مدفعيته أحياء مختلفة من المدينة في شرقي المدينة ووسطها.
 
وتتعرّض المناطق الشمالية لرفح أيضاً لقصف إسرائيلي جوي.
 
وأضاف أنّ قوات الاحتلال ارتكبت مجزرةً جديدةً، مساء أمس الأربعاء، بحق التجار وعناصر تأمين المساعدات التي تدخل عبر معبر كرم أبو سالم، ارتقى من جرائها 12 عنصراً.
 
وأطلقت آليات الاحتلال النار بكثافة على منطقة شرقي خان يونس في جنوبي قطاع غزة، فيما أطلقت مسيّراته النار على تجمّعات للفلسطينيين.
رقم : 1142817
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