"جيش" الاحتلال يقر بإصابة 6 جنود خلال الساعات الماضية في قطاع غزة

وبينما تواصل المقاومة تصدّيها للقوات الإسرائيلية المتوغّلة في القطاع، موقعةً في صفوفها الخسائر الفادحة في العتاد والأرواح، أقرّ "جيش" الاحتلال، أمس الأربعاء، بمقتل 662 ضابطاً وجندياً، منذ الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وكشف "الجيش" إصابة 3860 عسكرياً منذ بداية الحرب، بينهم 1947 أُصيبوا خلال المعارك البرية في قطاع غزة، لافتاً إلى إصابة 378 ضابطاً وجندياً بجروح خطرة.

وقبل ذلك، كشفت وزارة الأمن الإسرائيلية أنّ عدد الجنود المعوّقين، منذ الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، والذين يعالَجون في قسم إعادة التأهيل، تجاوز 70 ألفاً للمرة الأولى، بعد انضمام 8663 جريحاً.

وأظهرت بيانات المؤتمر الطبي الإسرائيلي أنّه يتم إدخال أكثر من 1000 جريح كل شهر، من أجل العلاج في أقسام إعادة التأهيل، وأنّ 35% من المعوّقين في "جيش" الاحتلال يعانون اضطرابات ما بعد الصدمة.

يأتي ذلك بينما تواصل المقاومة إلحاق الخسائر البشرية الفادحة بـ"جيش" الاحتلال، في مختلف جبهات القتال، منذ الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر 2023.