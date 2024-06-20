"الأونروا": استشهاد 497 نازحاً في الملاجئ نتيجة اعتداءات "إسرائيل" ضد منشآتنا

وأكدت المنظمة أنّ "72 حادثة استخدام عسكري ضد منشآت الأونروا، أسفرت عن مقتل 497 نازحاً في ملاجئها، وإصابة 1536 آخرين".

وقبل أيام، قالت وكالة "الأونروا" إن "قطاع غزة يمثل "أخطر الأماكن في العالم على عمال الإغاثة".

وعبر منصة "أكس"، أكدت "الأونروا" خسارتها 193 من العاملين فيها، والذين "راحوا ضحايا خلال حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة"، مضيفة أنّه" أكبر عدد من القتلى في تاريخ الأمم المتحدة".

وطالبت "الأونروا" بإجراء تحقيقات في الانتهاكات الإسرائيلية ضدها، والتي شملت الهجمات على مبانيها ومراكزها التي تؤوي نازحين مدنيين في قطاع غزة.

وفي السياق نفسه، أكد المفوض العام لــ"الأونروا"، فيليب لازاريني، في وقت سابق، أن موظفي الأمم المتحدة قُتلوا وفق مستويات غير مسبوقة في غزة، مشيراً إلى أنّ مرافق المنظمة تضرّرت، أو دُمِّرت.