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الخميس 20 حزيران 2024 ساعة 21:05

بوتين: لا نستبعد توريد أسلحة إلى دول أخرى

بوتين: لا نستبعد توريد أسلحة إلى دول أخرى
وقال بوتين: "تحتفظ روسيا بحق توريد الأسلحة إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وربما مناطق أخرى".
 
وأشار الرئيس الروسي إلى أن الغرب يزود أوكرانيا بالأسلحة ويقول إنه لم يعد يسيطر على أي شيء ولا يهم كيفية استخدامها.
 
وقال في المؤتمر الصحافي بفيتنام: "يمكننا أن نقول أيضا: سلمنا شيئا لشخص ما، ولم يعد لدينا تحكم به، ودعهم يفكرون كيف سينتهي هذا الأمر".
 
وفي مطلع يونيو الجاري، أعلن الرئيس بوتين أن روسيا قد تتخذ خطوات "غير متماثلة" ردا على توريدات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا.
 
وقال: "نفكر في الموضوع حول أنه إذا كان أحد يعتبر ممكنا توريد الأسلحة إلى منطقة العمليات القتالية لتوجيه ضربات إلى أراضينا وخلق مشاكل لنا، فلماذا لا يحق لنا أن نورد الأسلحة من الصنف ذاته إلى تلك المناطق، حيث ستوجه ضربات إلى المواقع الحساسة لتلك الدول التي تقوم بمثل هذه الخطوات تجاه روسيا".
رقم : 1142855
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