21 قتيلا و6 آلاف منكوب خلال شهر في النيجر بسبب الأمطار والفيضانات

واكد المدير العام للحماية المدنية في النيجر الكولونيل بو بكر باكو عبر التلفزيون العام، "حتى 20 حزيران، لدينا في كل أنحاء البلاد 5926 منكوبا و21 حالة وفاة بينها 8 بسبب الغرق و13 بسبب انهيار منازل".



وأضاف أنه تم تسجيل 26 إصابة ونفوق نحو 4000 رأس من الماشية بسبب الفيضانات.



وبقيت العاصمة نيامي وسكانها البالغ عددهم مليوني نسمة، والتي عادة ما تشهد فيضانات قاتلة، حتى الآن في منأى عن الفيضانات.



ومنذ أيام، تبعث السلطات رسائل نصية قصيرة "تحض الناس" على "البقاء آمنين" و"تأمين الماشية" والاتصال بخدمات الطوارئ على الرقم المجاني في حالة الطوارئ.