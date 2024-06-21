إصابات بقصف لطائرات الاحتلال تستهدف عدة مناطق في غزة

كما أطلقت مدفعية الاحتلال عدة قذائف صوب حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، وصوب المناطق الشمالية من مخيم النصيرات، وعدة مناطق شرق مدينة دير البلح وبلدة المصدر ومخيم المغازي وسط القطاع.



وأطلقت قوات الاحتلال النار تجاه المناطق الشرقية الحدودية لمدينة خان يونس، ومحيط المستشفى الأوروبي جنوب شرق المدينة، جنوب القطاع، فيما أطلقت طائرة مروحية إسرائيلية "أباتشي" الرصاص صوب المنطقة الشرقية من مدينة رفح جنوب القطاع.



كذلك، شنت طائرات الاحتلال غارات عنيفة على مناطق مختلفة من مدينة رفح، فيما نسفت قوات الاحتلال مباني سكنية في الحي السعودي غرب المدينة.



وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 37,431 مواطنا، وإصابة 85,653 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.