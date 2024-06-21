قوات الاحتلال تعتقل 13 فلسطينياً في الضفة الغربية

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الجلزون شمال رام الله وبلدة بيتا جنوب نابلس، وداهمت منازل الفلسطينيين وفتشتها واعتقلت 13 منهم.



واعتقلت قوات الاحتلال أمس سبعة فلسطينيين في مدينة رام الله بالضفة.