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الجمعة 21 حزيران 2024 ساعة 10:15

أُسر في غزة تتناول وجبة واحدة كل يومين أو ثلاثة

أُسر في غزة تتناول وجبة واحدة كل يومين أو ثلاثة
وجاء ذلك في تصريحات صحفية لنائب متحدث الأمم المتحدة فرحان حق، وفق ما ذكره موقع "أخبار الأمم المتحدة".

وأوضح مكتب الأمم المتحدة أن مئات آلاف النازحين جنوبي غزة يعانون من ضعف الوصول إلى المأوى والرعاية الصحية والغذاء والمياه والصرف الصحي.

وأضاف أنه في الفترة من 7 إلى 14 من يونيو/ حزيران الجاري، قام المكتب بتقييمات إنسانية في مواقع النزوح بدير البلح وخان يونس ومنطقة المواصي برفح، ووجد أن الناس يعيشون في خيام بملاجئ مؤقتة ومكتظة.

وأشار إلى أن تلك الملاجئ في حاجة ماسة إلى الإصلاح، ولا توفر أي حماية من الحرارة الشديدة.

وأوضح المكتب أيضا أن الوصول للمياه منخفض للغاية، والناس يضطرون إلى الوقوف في طوابير لساعات طويلة للحصول عليها، ويجبرون للاعتماد على مياه البحر للاستخدام المنزلي".

وذكر المكتب الأممي أن هناك انتشارا مستمرا للأمراض المعدية في ظل فيضان مياه الصرف الصحي، وانتشار الحشرات والقوارض والثعابين، والافتقار شبه الكامل إلى مواد النظافة ومرافق الصرف الصحي.

وقال المكتب إن العديد من الأسر أفادت بأنها تتناول وجبة واحدة فقط كل يوم، وبعضها يتناول وجبة واحدة كل يومين أو ثلاثة أيام، ويعتمدون في الغالب على الخبز وتقاسم الطعام مع أسر أخرى وتقنين المخزونات.

وأوضح أن قيود الوصول استمرت في تقويض تسليم المساعدات والخدمات الإنسانية الضرورية في جميع أنحاء غزة بشكل خطير.

وشدد نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة على وجوب تسهيل العمليات الإنسانية في غزة بشكل كامل وإزالة جميع العوائق.

ويواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ259، إذ ارتفع عدد الشهداء إلى 37431، غالبيتهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى 85653 جريحا، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم.
رقم : 1142910
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