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الجمعة 21 حزيران 2024 ساعة 12:38

حزب الله: المقاومة في لبنان لا تخضع للتهويل ومستعدة لكل الاحتمالات

حزب الله: المقاومة في لبنان لا تخضع للتهويل ومستعدة لكل الاحتمالات
ورأى خلال خطبة الجمعة أنَّ على الإدارة الأميركية التي تضغط بكل ‏الوسائل من أجل إيقاف هذه الجبهات وتنقل رسائل التهديد والتهويل إلى لبنان، أن تتّخذ قرارًا فعليًا بوقف الحرب على غزة، لأنّ القرار ‏بيدها، وعندها تتوقف كل الجبهات بما فيها لبنان، وغير ذلك لن ‏يُجدي نفعًا".

وأكَّد أنَّ المقاومة في لبنان لا تخضع للتهويل ولا يمكن أن يثنيها عن ‏موقفها التهديد بحرب شاملة، وهي مستعدة لكل الاحتمالات، وهي ‏تملك من القدرات والإمكانات والمعلومات الدقيقة والمجاهدين والبيئة ‏الحاضنة والشريفة، ما يجعلها قادرة على الثبات والصمود وتحقيق ‏الانتصار بإذن الله. 

واعتبر أنَّ الرسائل التي وجّهها الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله في ‏خطابه الأخير أول أمس، معطوفة على ما كشفت عنه مُسيَّرة "الهدهد"، ‏واضحة وصريحة ومباشرة ويفهمها العدو جيدًا، مؤكدًا أنَّ القرار ‏بمواصلة إسناد غزّة غير قابل للنقاش ولا تراجع عنه، ولا يمكن ‏لشيء أن يؤدي إلى إيقاف جبهة لبنان إلا وقف العدوان على غزة ‏بشروط المقاومة. 
رقم : 1142931
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