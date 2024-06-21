سرايا القدس تستهدف مروحية إسرائيلية شرقي رفح

وقالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إن مقاوميها استهدفوا مروحية عسكرية إسرائيلية بصاروخ من طراز "سام 18" شرقي مدينة رفح في جنوب قطاع غزة، وذلك خلال عودتها من إجلاء قتلى وجرحى جيش الاحتلال الذين سقطوا في كمين الشابورة أمس الخميس.