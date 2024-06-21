خطيب جمعة طهران: المشاركة الشعبية العالية في الانتخابات، توفر الأرضية لزيادة الوحدة والاقتدار

ومن علي منبر صلاة الجمعة في طهران ، اشار خطيب جمعة طهران حجة الإسلام "محمد حسن ابوترابي فرد" الى انه وعلى مشارف الانتخابات الرئاسية الايرانية، ووفقا للمبدأ السادس من دستور الجمهورية الاسلامية الايرانية فإنه يجب أن تدار شؤون البلاد بالاعتماد على رأي الأمة الذي يتجلى بانتخاب رئيس الجمهورية، لافتا الى انه في العقود الأربعة الماضية، قدمت ايران حالة مشرفة من الاقتدار.



ولفت حجة الاسلام أبو ترابي فرد الى تصریحات قائد الثورة الإسلامية حول الانتخابات بحیث اعتبر سماحته إنه إذا كانت هناك مشاركة شعبية واسعة في الانتخابات، فان ذلك يدل على الوحدة الوطنية،مؤكدا على العلاقة الوثيقة بين المشاركة الشعبية في الانتخابات والوحدة الوطنية للاقتدار الوطني والأمن والتنمية العلمية والاقتصادية للبلاد.



واستطرد خطيب جمعة طهران مؤكدا على انه مع المشاركة الشعبية العالية في الانتخابات، يتم تهيئة الأرضية لزيادة الوحدة والاقتدار، لافتا الى انه ومن خلال اختيار الشخص الأكثر جدارة، سيتم تمهيد الطريق لتحقيق مُثُل الثورة الإسلامية وقيم الإسلام السامية والنمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.



على الشعب اقتدار ايران في هذه الأيام المثيرة للجدل

واشار حجة الاسلام ابو ترابي فرد الى انه يجب ان يثبت الشعب الايراني اقتدار ايران في هذه الأيام المثيرة للجدل والصعبة التي تمر فيها البلاد والمحافظة على أعلى مستوى من السلطة السياسية والنفوذ الثقافي والسياسي والسلطة الأمنية والدفاعية في المنطقة وخارجها .



واعتبر خطيب جمعة طهران ان تحقيق خطط التنمية المنشودة في البلاد يتطلب وجود عنصرين أساسيين هما عنصر العزيمة والقدرة.



وبيّن انه يجب على الرئيس وكبار المديرين والوزراء أن يتحلوا بعنصرالعزيمة والإرادة السياسية في اتجاه التغيير في الابعاد الكمية والنوعية لتحقيق الأهداف والغايات التنموية للمجتمع.



واضاف بأن هذه الإرادة وحدها لا تكفي، موضحا الحاجة الى عنصر القدرة الذي يدل على وجود نظام إداري قادر وعالي الجودة على تحقيق الأهداف التي حددها النظام السياسي.