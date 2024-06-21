بعد ربع قرن.. رحلة بوتين الغامضة إلى كوريا الشمالية

وتعتبر هذه الزيارة التي تستغرق يومين هي الزيارة الأولى لرئيس روسي إلى كوريا الشمالية بعد 25 عاما، والزيارة الثانية لبوتين إلى بيونغ يانغ، وبهذا المعنى فقد تم إعلانها زيارة مهمة للغاية في الوقت الحالي.

زار بوتين بيونغ يانغ للمرة الأولى في يوليو/تموز 2000، خلال فترة ولايته الأولى كرئيس، عندما كان والد كيم، كيم جونغ إيل، يحكم البلاد.

وكانت الصور التي نشرتها وسائل الإعلام الكورية لتزيينات شوارع العاصمة قبل وصول الرئيس الروسي مليئة بصور بوتين والأعلام الروسية، بما في ذلك واجهة فندق ريوغيونغ بيراميد المكون من 101 طابق مع رسالة عملاقة كتب عليها "مرحبا بوتين"، وهذه الاستعدادات تظهر أن هذه الرحلة لها أيضًا أهمية خاصة بالنسبة للكوريين.

تشديد العلاقات الوثيقة

وفي مقال افتتاحي نشرته وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية قبل الرحلة، شكر بوتين بيونغ يانغ على دعمها لموقف روسيا ضد التصرفات الغربية في الأزمة الأوكرانية، قائلاً إن "البلدين متفقان بشدة مع منع الطموحات الغربية وإنشاء نظام عالمي متعدد الأقطاب يقوم على "الاحترام المتبادل والعدالة".

وفي المقال الذي ظهر على الصفحة الأولى من الصحيفة الرئيسية للحزب الحاكم في كوريا الشمالية، وعد "بتطوير تجارة بديلة وأنظمة جديدة للدفع المتبادل، لا يسيطر عليها الغرب"، و"بنية أمنية متساوية وغير قابلة للتجزئة في أوراسيا".

وكتبت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن العلاقة بين كوريا الشمالية وروسيا "برزت كحصن استراتيجي قوي للحفاظ على العدالة الدولية والسلام والأمن".

على الرغم من أن وسائل الإعلام الغربية تريد إظهار أن التقارب بين كوريا الشمالية وروسيا هو نتيجة للتطورات التي حدثت في السنوات الأخيرة، ويرجع ذلك أساسًا إلى الأزمة الأوكرانية والقضايا المرتبطة بها، إلا أن الحقيقة هي أن وراء العلاقات المتنامية الجديدة بين البلدين تاريخ مهم.

خلال الحقبة السوفييتية السابقة، كانت بيونغ يانغ وموسكو حليفتين استراتيجيتين شيوعيتين، وتشكلت كوريا الشمالية الشيوعية في بداية الحرب الباردة بدعم من الاتحاد السوفييتي، ودخلت كوريا الشمالية في وقت لاحق في مواجهة عسكرية مع كوريا الجنوبية وحلفائها، الولايات المتحدة والأمم المتحدة، من عام 1950 إلى عام 1953، بمساعدة واسعة من الصين والاتحاد السوفيتي.

وكانت كوريا الشمالية تعتمد بشكل كبير على المساعدات السوفييتية لعقود من الزمن، وأدى انهيار الاتحاد السوفييتي في التسعينيات وتورط موسكو في المشاكل الداخلية إلى تأجيج المجاعة والأزمة الاقتصادية في كوريا الشمالية.

ومع انهيار الاتحاد السوفييتي واعتماد الصين سياسة الباب المفتوح، كحليف شيوعي آخر لبيونغ يانغ، تجاه الرأسمالية الغربية، أعقب ذلك تعاون بكين وموسكو مع سياسات العقوبات الأمريكية والغربية في مجلس الأمن ضد الأزمة النووية في الجزيرة الكورية عام 2006، ما تسبب في فتور علاقات كوريا الشمالية مع روسيا.

لكن بعد التجربة النووية الأخيرة لكوريا في عام 2017، اتخذ كيم خطوات لإصلاح العلاقات مع روسيا، حيث التقى بوتين للمرة الأولى في عام 2019 في مدينة فلاديفوستوك الروسية.

وفي عام 2022، استأنفت روسيا وكوريا الشمالية السفر بالقطارات، الذي كان متوقفا منذ جائحة كوفيد-19، حيث حملت الشحنة الأولى 30 حصانا أصيلا، ما يرمز إلى بداية حقبة جديدة من التبادلات التجارية بين البلدين.

وبعد ذلك بوقت قصير، استأنفت روسيا صادرات النفط إلى كوريا الشمالية، ويقول الخبراء: إن الغالبية العظمى من تجارة كوريا الشمالية تمر عبر الصين، لكن روسيا شريك محتمل مهم، وخاصة فيما يتعلق بإمدادات النفط، ونفت موسكو انتهاك عقوبات الأمم المتحدة من خلال تصدير النفط إلى بيونغ يانغ، لكن الأمم المتحدة تتهم الناقلات الروسية بالمساعدة في التحايل على العقوبات المفروضة على صادرات النفط إلى كوريا الشمالية.

خلال هذه الفترة من الحرب في أوكرانيا، لعبت العقوبات الصارمة التي فرضتها الدول الغربية على الاقتصاد الروسي دورا مهما في تسريع وتعزيز عملية التعاون بين البلدين، ومع بدء العمليات العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، اتخذت كوريا الشمالية موقفاً داعماً لوجهات نظر روسيا بشأن الأزمات الغربية.

وكانت أيضًا واحدة من الدول القليلة التي اعترفت باستفتاء استقلال المناطق الانفصالية في أوكرانيا ودعمت ضم أجزاء من أوكرانيا إلى روسيا.

وفي سبتمبر 2023، رحب بوتين مرة أخرى بكيم في منشأة فوستوشني للفضاء في الشرق الأقصى الروسي، ووعد كوريا الشمالية بمساعدتها في بناء الأقمار الصناعية.

ومنذ هذا الاجتماع، عُقدت اجتماعات مشتركة للوفود بين البلدين في كل شيء بدءًا من الشؤون الاقتصادية والعسكرية وحتى الغابات والزراعة وحدائق الحيوان والثقافة.

وفي وقت سابق من هذا العام، أرسل بوتين لكيم سيارة ليموزين باهظة الثمن من طراز أوروس سينات، ثم في مارس/آذار، استخدمت روسيا حق النقض ضد قرار تجديد لجنة الخبراء السنوية التي تراقب تنفيذ عقوبات الأمم المتحدة ضد كوريا الشمالية بسبب أسلحتها النووية وبرامج الصواريخ الباليستية.

واعتبر الغربيون هذا الإجراء من جانب موسكو خطوة لتجنب مجلس الأمن من النظر في قضايا انتهاكات حظر الأسلحة من قبل بيونغ يانغ، وذلك لتسهيل شروط استيراد الأسلحة من كوريا الشمالية.

وفي الوقت نفسه، تتهم الولايات المتحدة ودول غربية أخرى كوريا الشمالية بنقل أسلحة إلى روسيا لاستخدامها ضد أوكرانيا.

وفي مارس الماضي، قال وزير الدفاع الكوري الجنوبي شين وون سيك، إن كوريا الشمالية أرسلت حتى الآن نحو 7 آلاف حاوية مليئة بالذخيرة وغيرها من المعدات العسكرية إلى روسيا، وفي المقابل تلقت بيونغ يانغ أكثر من 9 آلاف حاوية مساعدات من روسيا.

وفي الآونة الأخيرة أيضًا، قال مفتشو الأمم المتحدة في تقرير إلى لجنة مجلس الأمن إن الحطام الناجم عن صاروخ سقط في مدينة خاركيف الأوكرانية في 2 يناير كان من سلسلة صواريخ باليستية من طراز هواسونج 11 من كوريا الشمالية تم إطلاقها من الأراضي الروسية، وهي اتهامات طالما أعلن الروس أنها كاذبة.

نحو اتفاقية شراكة استراتيجية

وحسب الخبراء، فإن رحلة بوتين أمس ومواقفه قبل الرحلة هي إشارة إلى أن روسيا تعيد تقييم نهجها بالكامل تجاه كوريا الشمالية، وخاصة أن الرئيس الروسي أصدر عشية هذه الرحلة أمرا بالتوقيع على "اتفاقية استراتيجية شاملة" مع كوريا الشمالية لتعزيز العلاقات الثنائية، والتي، وفقًا لمساعد بوتين، يوري أوشاكوف، تشمل هذه الاتفاقية أيضًا القضايا الأمنية.

وقال أوشاكوف إن الاتفاق لن يكون ضد أي دولة أخرى، لكنه "يرسم آفاق مزيد من التعاون".

وقال الرئيس الروسي في بداية محادثاته مع كيم في تصريحات نقلتها وكالتا الأنباء الروسية تاس وريا نوفوستي إن "الوثيقة الأساسية الجديدة ستشكل الأساس لعلاقاتنا طويلة الأمد".

وقد تم الكشف عن هذا التغيير في النهج في وقت سابق خلال زيارات مسؤولين سياسيين وعسكريين روس رفيعي المستوى إلى كوريا الشمالية.

على سبيل المثال، خلال زيارة وزير الدفاع الروسي السابق سيرغي شويغو إلى بيونغ يانغ في يوليو/تموز 2023، بعد زيارة معرض للأسلحة الكورية، قال لوسائل الإعلام إن موسكو تجري محادثات لإجراء مناورات مشتركة، مؤكدا الرغبة في تعميق العلاقات مع كوريا الشمالية.

وكان شويغو قد قال: "لماذا لا، هؤلاء جيراننا"، هناك مثل روسي قديم: أنت لا تختار جيرانك، لذا من الأفضل أن تعيش في سلام مع جيرانك".

كما تحدث المسؤولون الروس علناً عن "العمل على ترتيبات سياسية" لتوظيف ما بين 20 ألفا إلى 50 ألف عامل كوري شمالي، على الرغم من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التي تحظر مثل هذه الترتيبات.

ووفقا للخبراء، فإن كوريا الشمالية حريصة على الحصول على تكنولوجيا عسكرية متقدمة لتطوير برامجها النووية والصاروخية والأقمار الصناعية والغواصات النووية.

قلق أمريكا من "تعميق" العلاقات بين روسيا وكوريا الشمالية

وكما كان متوقعا، فإن زيارة بوتين لكوريا الشمالية ومواقفه من توقيع اتفاقيات تعاون مع بيونغ يانغ، لم تحظ بقبول الغربيين.

وأعرب المسؤولون الأمريكيون، الذين يعتبرون الزيارة بمثابة رسالة من بوتين بشأن عجز الغرب عن عزل موسكو، عن قلقهم إزاء "تعميق" التعاون بين روسيا وكوريا الشمالية، وخاصة أن الزيارة جرت في وقت أصبحت فيه موسكو قادرة مرة أخرى على ذلك، لبدء جولة جديدة من التقدم وتحقيق النجاح العسكري.

وقال المتحدث باسم البنتاغون الميجور جنرال باتريك رايدر للصحفيين: إن "تعميق التعاون بين روسيا وكوريا الشمالية أمر ينبغي أن يكون مصدر قلق، وخاصة لأي شخص مهتم بالحفاظ على السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية".

كما زعم المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي: "نعلم أن الصواريخ الباليستية الكورية الشمالية لا تزال تستخدم لاستهداف أهداف أوكرانية، وربما تكون هناك بعض الإجراءات المضادة هنا التي يمكن أن تؤثر على أمن شبه الجزيرة الكورية".

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ إن زيارة بوتين تظهر مدى "اعتماده" على الزعماء المستبدين.

وقال السيد ستولتنبرغ: "إن أقرب أصدقائهم وأكبر الداعمين للمجهود الحربي هم روسيا وكوريا الشمالية وإيران والصين".

وتضغط الولايات المتحدة وحلفاؤها، الذين أرسلوا أسلحة وحزماً مالية ومساعدات أخرى بمليارات الدولارات إلى أوكرانيا على مدى العامين الماضيين لمنع روسيا من الفوز في الحرب، على بيونغ يانغ لمنع تزويد روسيا بالصواريخ الباليستية وقذائف المدفعية لاستخدامها، ويشكون من إمكانية تقديم مساعدات روسية متبادلة لبرنامج كوريا الشمالية الصاروخي والنووي.