أرمينيا تعلن الاعتراف بدولة فلسطين

وقالت الخارجية الأرمينية في بيانٍ لها نشر في موقعها الرسمي في شبكة الانترنت إنّ "الوضع الكارثي في قطاع غزّة، يتطلّب حلاً سياسياً، لذلك ترفض أرمينيا رفضاً قاطعاً استهداف البنى التحتية المدنية، والعنف ضد المدنيين".

كما أضافت أنّ "أرمينيا انضمّت إلى قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تدعو إلى وقفٍ فوريٍ لإطلاق النار في قطاع غزّة"، متابعةً أنّ "أرمينيا مُهتمّة بإخلاص بإحلال السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وإقامة مصالحة دائمة وحل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

وأردفت: "ندعم مبدأ حلّ الدولتين، ونحن على قناعة بأنّ هذا هو السبيل الوحيد لحلّ الصراع".

وخلال الشهر الماضي، أعلنت دول من بينها سلوفينيا وإسبانيا والنرويج وأيرلندا اعترافها بدولة فلسطين، ما يرفع عدد الدول المعترفة بها إلى 148 من أصل 193 دولة بالجمعية العامة للأمم المتحدة.