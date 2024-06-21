الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 21 حزيران 2024 ساعة 15:14

الصين تدين بشدة مبيعات الأسلحة الأميركية لتايوان

الصين تدين بشدة مبيعات الأسلحة الأميركية لتايوان
وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، لين جيان، إنّ "الولايات المتحدة تتجاهل معارضة الصين المستمرة وتصريحاتها الرسمية بموافقتها مجدداً على بيع أسلحة أميركية للانفصاليين في منطقة تايوان الصينية"، مبينةً أنّ ما فعلته واشنطن لمساعدة سلطات الحزب التقدمي الديمقراطي في سعيها للحصول على "الاستقلال" من خلال الحشد العسكري لن يؤدي إلا إلى نتائج عكسية.
 
جاء هذا التصريح في الوقت الذي وافقت وزارة الخارجية الأميركية، يوم الثلاثاء، على بيع طائرات من دون طيار  وصواريخ لتايوان في مقابل ما يقدر بنحو 360 مليون دولار، إذ تم الإعلان عن ذلك بعد أسبوعين فقط من قرار الإدارة الأميركية بيع قطع غيار وإصلاح لطائرات مقاتلة من  طراز "F-16" بقيمة 80 مليون دولار للجزيرة.
 
وبيّن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية أنّ مبيعات الأسلحة الأميركية لمنطقة تايوان بغض النظر عن معارضة الصين تنتهك بشكلٍ خطير مبدأ "صين واحدة" والبيانات المشتركة الصينية الأميركية الثلاثة، وخصوصاً بيان 17 آب/أغسطس 1982.
 
وأضاف أن مثل هذه المبيعات تقوض بشكلٍ خطير سيادة العلاقات الصينية الأميركية، وكذلك السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان، ويرسل إشارة خطيرة وخاطئة إلى القوى الانفصالية التي تسعى إلى "استقلال تايوان".
 
وفي معرض إشارته إلى أن مسألة تايوان هي جوهر المصالح الصينية الأساسية والخط الأحمر الأول الذي لا يمكن تجاوزه في العلاقات الصينية الأميركية، قال لين جيان إنّه لا ينبغي لأحد أن يقلل من تصميم الصين الراسخ وقدرتها القوية على معارضة "استقلال تايوان" وحماية السيادة والسلامة الإقليميين.
رقم : 1142973
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
تطورات الجبهة الشمالية وكلمة السيد حسن نصرالله
تطورات الجبهة الشمالية وكلمة السيد حسن نصرالله
في ثاني مناظرة.. مرشحو الرئاسة في إيران يناقشون قضايا اجتماعية واقتصادية
في ثاني مناظرة.. مرشحو الرئاسة في إيران يناقشون قضايا اجتماعية واقتصادية
21 حزيران 2024
بالتزامن مع زيارة المبعوث الأمريكي إلی لبنان... ما هي رسالة "هدهد" حزب الله؟
بالتزامن مع زيارة المبعوث الأمريكي إلی لبنان... ما هي رسالة "هدهد" حزب الله؟
21 حزيران 2024
تنظيم القاعدة في اليمن: ماذا يعمل التهديد المتربص بشبه الجزيرة هذه الأيام؟
تنظيم القاعدة في اليمن: ماذا يعمل التهديد المتربص بشبه الجزيرة هذه الأيام؟
21 حزيران 2024
"البجعة السوداء" في البحر الأحمر.... اليمن لا يزال يفاجئ الغرب
"البجعة السوداء" في البحر الأحمر.... اليمن لا يزال يفاجئ الغرب
21 حزيران 2024
بعد ربع قرن.. رحلة بوتين الغامضة إلى كوريا الشمالية
بعد ربع قرن.. رحلة بوتين الغامضة إلى كوريا الشمالية
21 حزيران 2024
من هزيمة تل أبيب النهائية إلى النصر المؤکد للمقاومة في قطاع غزة
من هزيمة تل أبيب النهائية إلى النصر المؤکد للمقاومة في قطاع غزة
20 حزيران 2024
مخبر: سياسات حكومة الشهيد رئيسي غيرت المعادلات الدولية بالكامل
مخبر: سياسات حكومة الشهيد رئيسي غيرت المعادلات الدولية بالكامل
20 حزيران 2024
وزير الداخلية: الانتخابات الرئاسية ستجرى بنزاهة وامانة تامتين
وزير الداخلية: الانتخابات الرئاسية ستجرى بنزاهة وامانة تامتين
20 حزيران 2024
السيد الحوثي: الفلسطينيون يعانون في عيد الأضحى نتيجة الإبادة الجماعية
السيد الحوثي: الفلسطينيون يعانون في عيد الأضحى نتيجة الإبادة الجماعية
20 حزيران 2024
السيد نصر الله: نحتفظ بأسلحة جديدة للمقبل من الأيام
السيد نصر الله: نحتفظ بأسلحة جديدة للمقبل من الأيام
19 حزيران 2024
حكومة نتنياهو يهاجمها ربيع "اسرائيلي" يطالب برحيلها
حكومة نتنياهو يهاجمها ربيع "اسرائيلي" يطالب برحيلها
19 حزيران 2024
حرب المياه تلوح بالأفق بين المغرب والجزائر
حرب المياه تلوح بالأفق بين المغرب والجزائر
19 حزيران 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بالتزامن مع زيارة المبعوث الأمريكي إلی لبنان... ما هي رسالة "هدهد" حزب الله؟
تنظيم القاعدة في اليمن: ماذا يعمل التهديد المتربص بشبه الجزيرة هذه الأيام؟
"البجعة السوداء" في البحر الأحمر.... اليمن لا يزال يفاجئ الغرب
إحصائيات "حزب الله" عن فرار المستوطنين الصهاينة