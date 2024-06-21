واردات الهند من النفط الروسي تسجل ارتفاعاً غير مسبوق الشهر الفائت

وجاء في البيانات أن حصة النفط الروسي في مشتريات ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم ارتفعت إلى ما يقرب من 41% الشهر الماضي.

كما أظهرت أن الإمدادات من السعودية انخفضت إلى أدنى مستوياتها في عشرة أشهر بعد أن رفعت "أرامكو" أسعارها للشهر الثاني في أيار/مايو.

وأوضحت البيانات أن الهند اشترت نحو 5.1 مليون برميل يومياً من النفط في أيار/مايو بزيادة 5.6% عن نيسان/أبريل.

وقفزت واردات الهند من النفط الروسي في أيار/مايو 14.7% مقارنة بنيسان/أبريل، وبنحو 5.9% على أساس سنوي.

واشترت شركات التكرير الهندية الشهر الماضي ما يعادل 176 ألف برميل يومياً من النفط من الولايات المتحدة.

ولا تزال روسيا أكبر مورد نفطي للهند يليها العراق فالسعودية.