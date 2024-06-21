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الجمعة 21 حزيران 2024 ساعة 16:14
مقتل جندي تونسيّ... سقطت مروحيته وتحطّمت
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع المقدم محمد الزكري، أن "المروحية تعرضت لحادث أثناء مناورة النزول بينما كانت في مهمة محددة مسبقا".
رقم :
1142988
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