قائد القوة البحرية الأوروبية في البحر الأحمر: صد الهجمات اليمنية يتطلب مضاعفة أسطولنا

وذكرت الوكالة أنّ 4 سفن تابعة للاتحاد الأوروبي تقوم بدوريات في المياه قبالة سواحل اليمن منذ شباط/فبراير الفائت.

وقال غريباريس إنّ السفن قدمت "مساعدة وثيقة" لـ 164 سفينة، وأسقطت أكثر من 12 طائرة من دون طيار، كذلك دمرت 4 صواريخ بالستية مضادة للسفن.

وأوضح أنّ التحذير الذي أطلقته القوات المسلحة اليمنية في شهر أيار/مايو الماضي بأنّها ستستهدف السفن المملوكة لشركات ترسو سفنها في "إسرائيل" زاد من المخاطر التي تواجه شركات الشحن التجارية.

وكان غريباريس في بروكسل هذا الأسبوع للضغط من أجل الحصول على موارد إضافية.

وأكّد في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ": "ليس لدينا ما يكفي من الأصول، والمنطقة الكاملة التي يجب أن نغطيها شاسعة"، مضيفاً: "أضغط على كل الدول الأعضاء لتوفير المزيد من الأصول".

وكان المتحدّث باسم القوات المسلّحة اليمنية العميد يحيى سريع قد أكّد، مطلع أيار/مايو الماضي، دخول "المرحلة الرابعة من التصعيد"، والتي تشمل استهداف كل السفن التي تخترق قرار حظر الملاحة الإسرائيلية، وتلك التي تتجه إلى موانئ فلسطين المحتلة من البحر المتوسط، في أيّ منطقة تطالها القوات المسلحة اليمنية، وذلك "نصرة للشعب الفلسطيني في غزّة".