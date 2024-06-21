تركيا ستفرض رسوماً على السيارات الصينيّة

وبحسب تقرير نشرته "دويتشه فيلي"، فقد أعلنت وزارة التجارة التركية أنه سيتم فرض رسوم جمركية بنسبة 40 بالمئة، أو ما لا يقل عن 7000 دولار على كل سيارة.