المقاومة اللبنانية مستمرة بدك معاقل العدو الصهيوني

وقالت المقاومة إنّها استهدفت موقع "زبدين" الإسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وموقع "السماقة" في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة.

وكذلك، في إطار دعمها لقطاع غزّة، استهدفت المقاومة موقعي "الرمثا"، في تلال كفرشوبا اللبنانية ‏المحتلة، و"رويسة القرن" في مزارع شبعا ‏اللبنانية المحتلة، بالأسلحة الصاروخية.

وفي بيانات أخرى، أعلنت المقاومة، استهدافها "بدقّة أماكن تموضع واستقرار ضباط وجنود العدو ‏الإسرائيلي، في موقع رأس الناقورة" البحري، من خلال هجومٍ جويٍ جرى باستخدام سرب من المُسيّرات الانقضاضية، الأمر الذي أدّى إلى إيقاع إصابات مؤكدة وتدمير جزء من الموقع.