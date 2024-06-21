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الجمعة 21 حزيران 2024 ساعة 16:27

مصادر.. مصر تدعو للتعامل بجدّية مع تحذيرات حزب الله

مصادر.. مصر تدعو للتعامل بجدّية مع تحذيرات حزب الله
وقال مسؤول مصري رفيع المستوى لصحيفة «الأخبار» اللبنانية إن الاتصالات مع واشنطن ركّزت على «العواقب الكارثية» على مختلف الأطراف في حال نشوب الحرب على الجبهة اللبنانية. ولفت المصريون الجانب الأميركي إلى ضرورة التعامل «بجدية» مع تصريحات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله و«عدم الاستخفاف بما يمكن أن ينفّذه الحزب من عمليات عسكرية».
 
وبحسب المسؤول المصري نفسه، فإن واشنطن تسعى لمنع توسّع الحرب، وترى أن المشكلة اليوم لم تعد في من سيطلق «الطلقة الأولى»، ولكن في التداعيات التي ستحدث في غياب رؤية واضحة يمكن أن توقف الحرب في حال نشوبها. وسمع المسؤولون المصريون من الأميركيين أنهم يحضّرون لإرسال وفد رفيع المستوى على عجل للقاء المسؤولين الإسرائيليين والقيام بجولة إقليمية هدفها منع نشوب الحرب، وهي وفود بعضها سيكون معلناً، فيما سيؤدي مدير المخابرات المصرية عباس كامل دوراً أكبر في الملف اللبناني خلال الأيام المقبلة، الأمر الذي قد يدفع لزيارة وفد استخباراتي مصري بيروت قريباً.
 
وبحسب الصحيفة، الاتصالات التي أجراها المسؤولون المصريون تضمّنت تواصلاً مع مسؤولين قبارصة أكدوا عدم نية نيقوسيا الانخراط في أي تحالفات أو أعمال تستهدف لبنان ومساعدة تل أبيب في حربها، مع الإشارة إلى أن الدور القبرصي في المنطقة يرتبط بالسعي لإدخال مساعدات عبر البحر إلى قطاع غزة.
رقم : 1142993
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