القسام تعلن تنفيذ كمين محكم ضد قوة لجيش الاحتلال غربي رفح

كما أعلنت القسام أن مقاتليها أجهزوا على جنود إسرائيليين من المسافة صفر بعد ملاحقتهم داخل أزقة مخيم الشابورة برفح.

وفي التفاصيل، أعلنت القسام عن استهداف دبابتي "ميركافا" بقذائف "الياسين 105" في الشابورة، وبعد الاستهداف هرب طاقمهما داخل أزقة المخيم، لكن المقاومين لاحقوا جنود الاحتلال وأجهزوا على عدد منهم من المسافة صفر.

واستكمالاً للكمين المركّب تمكنت القسام أيضًا من استهداف آليتين من نوع "إيتان" بقذائف "الياسين 105" في المخيم نفسه، فيما رُصِد هبوط الطيران المروحي لإخلاء الجنود القتلى والجرحى.

من جهة أخرى، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، عن استهداف دبابة وتدمير أخرى بالشابورة، وفي حي الزيتون.

وقالت سرايا القدس إن مقاوميها استهدفوا مروحية عسكرية إسرائيلية بصاروخ من طراز "سام 18" شرقي مدينة رفح في جنوب قطاع غزة، وذلك خلال عودتها من إجلاء قتلى وجرحى جيش الاحتلال الذين سقطوا في كمين الشابورة أمس الخميس.

وبينما تواصل المقاومة تصدّيها للقوات الإسرائيلية المتوغّلة في القطاع، موقعةً في صفوفها الخسائر الفادحة في العتاد والأرواح، أقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي بإصابة 6 من جنوده، خلال الساعات الـ 24 الماضية، في معارك قطاع غزة.

وكان جيش الاحتلال أقرّ الأربعاء بهلاك 662 ضابطًا وجنديًا، منذ الـ7 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وكشف الجيش الاسرائيلي عن إصابة 3860 عسكريًا منذ بداية العدوان، بينهم 1947 أُصيبوا خلال المعارك البرية في قطاع غزة، لافتًا إلى إصابة 378 ضابطًا وجنديًا بجروح خطرة.