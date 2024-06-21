مسيرات حاشدة في الاردن تحت شعار 'لن نترك غزة وحدها'

وانطلقت المسيرات تحت شعار “لن نترك غزة وحدها” و “مستمرون.. دعماً للمقاومة وحماية الوطن من الخطر الصهيوأمريكي”.

ففي العاصمة عمان، انطلقت بعد صلاة ظهر الجمعة، مسيرة حاشدة من أمام مسجد الحسيني شارك فيها آلاف الأردنيين، دعما لصمود الأهل في قطاع غزة، الذين يتعرّضون لإبادة جماعية على يد قوات الاحتلال الصهيوني بدعم وغطاء عسكري وسياسي واقتصادي أمريكي.

ودعا المشاركون، الأردنيين جميعاً للمساهمة في إغاثة أهل غزة، في مواجهة المجاعة التي يعانيها سكان القطاع بفعل الحصار الإسرائيلي.

وطالب المتظاهرون بقطع كلّ العلاقات مع الكيان المحتل، وإلغاء اتفاقية وادي عربة، كما طالبوا بإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الولايات المتحدة باعتبارها شريكة في الإبادة الجماعية التي يتعرّض لها أهل غزة.

وصدحت حناجر المشاركين بشعارات، منها: “قالوا حماس إرهابية.. كل الأردن حمساوية” و “انزل يلّا عالميدان.. وسجّل اسمي بالطوفان” و “الشعب يريد.. اسقاط وادي عربة” و “يا اللي بتسأل شو الموضوع.. غزة بتموت من الجوع” “يا للعار يا للعار.. كلّه مشارك بالحصار” و “اجا العيد وراح العيد.. والمجاعة عم بتزيد”.

وفي الكرك، انطلقت وقفة شعبية تحت عنوان “لن نترك غزة وحدها”، بعد صلاة الجمعة من أمام مسجد المنشية الكبير.

وفي الطفيلة، أقيمت وقفة شعبية تضامناً مع غزة أمام مسجد الطفيلة الكبير تحت عنوان “مستمرون دعماً للمقاومة وحماية الوطن من الخطر الصهيوأمريكي”.