الخارجية اللبنانية تُرحب بإعلان أرمينيا اعترافها بدولة فلسطين

تُرحب وزارة الخارجية اللبنانية بإعلان جمهورية أرمينيا اعترافها بدولة فلسطين، وتثمن عالياً هذا الموقف الذي يعكس التزام أرمينيا بالقانون الدولي ومبادئ المساواة والسيادة وحق الشعوب في تقرير مصيرها".