فلسطين المحتلة: شهيدان برصاص الاحتلال في مدينة قلقيلية بالضفة الغربية

وأفادت وزارة الصحة بأن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد محمود حسن عبد الرحمن زيد (28 عاماً)، وإيهاب عبد الكريم موسى أبو حامد (29 عاماً) برصاص الاحتلال في قلقيلية.

وكانت قوة خاصة من "جيش" الاحتلال قد أطلقت النار صوب مركبة كان يستقلها الشابان وسط قلقيلية، عقب اقتحامها المدينة من مدخلها الشرقي، ما أدى إلى استشهادهما، واصطدام المركبة في الرصيف أمام أحد المحال التجارية قبل توقفها.

ومنعت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف والمواطنين من الوصول إلى المكان.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال انسحبت من المدينة بعد أن استولت على المركبة واحتجزت جثماني الشهيدين، مضيفةً أنّ فلسطينيين كانا متواجدين في المكان أصيبا بجروح.

وباستشهاد الشابين زيد وأبو حامد، يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية إلى 552 شهيداً، بينهم 135 طفلاً، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وفق معطيات وزارة الصحة.