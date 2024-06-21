قطر: نحاول الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة

جاء ذلك على رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس في مدريد.

وقال وزير الخارجية القطري: "نحاول التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بأسرع وقت ممكن"، مؤكدا أنه "التزام أخلاقي".

وأضاف: "نحاول الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بأسرع وقت ممكن".

وتابع :"نعول على شركائنا لممارسة كل أشكال الضغط لوقف إطلاق النار وبدء عملية سياسية".

وأكد المسؤول القطري أن "وقف إطلاق النار الفوري هو السبيل الوحيد للحد من التصعيد على كل الجبهات".