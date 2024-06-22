مقتل 3 وإصابة 10 في إطلاق نار بولاية آركنسو الأميركية

واشار مدير شرطة الولاية مايك هاغار للصحفيين، الى إن المشتبه به أصيب أيضا في تبادل إطلاق النار مع الشرطة.



واوضح هاغار "للأسف، يمكننا أن نؤكد تعرض 11 مدنيا بريئا لإطلاق نار وتوفي ثلاثة منهم.



وأصيب اثنان من رجال إنفاذ القانون في تبادل إطلاق النار. كما تم إطلاق النار على المشتبه به واحتجازه". ولم يوضح ملابسات إطلاق النار، كما لم يرد على الأسئلة.



وأضاف أنه من المتوقع نجاة فردي الشرطة المصابين والمشتبه به. وذكر أن إصابات المدنيين تراوحت بين غير مهددة للحياة والخطيرة للغاية.



وقع الحادث في متجر ماد بوتشر للبقالة في فوردايس بالولاية، وهي بلدة صغيرة يقطنها 3200 شخص.