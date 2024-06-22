260 يوما على العدوان.. مجازر جديدة في غزة والمقاومة تتصدى

واستمرارًا لجرائمها، نسفت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الماضية مربعات سكنية، واستهدفت المواطنين في الشوارع والطرقات وفي خيام النازحين، ما تسبب بارتقاء أعداد كبيرة من الشهداء والمصابين.



من جانبه، قال الدكتور فضل نعيم، مدير المستشفى المعمداني بمدينة غزة: "يوم صعب ووحشي في مدينة غزة، وقد وصل حتى الآن إلى المستشفى الأهلي العربي ما يقارب ثلاثين شهيداً إثر قصف منزل في مخيم الشاطئ، وهو موقع تابع لبلدية غزة، والعديد من المساكن في البلدة القديمة".



واستهدفت مدفعية الاحتلال، عصر امس الجمعة، المخيم الجديد غربي النصيرات وسط القطاع. وارتقى شهيد بقصف الاحتلال شرقي حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وأقدم جيش الاحتلال على نسف مربع سكني وسط مدينة رفح.



وارتكبت قوات الاحتلال مجزرة بشعة عندما استهدفت بإطلاق النار وقذائف الدبابات خيام النازحين بمنطقة المواصي شمال غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.



وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة ارتقاء 25 شهيدًا وإصابة 50 مواطنا اخرين باستهداف الاحتلال خيام النازحين في رفح.



وأفاد جهاز الدفاع المدني بأن طواقمه نقلت عدداً من الشهداء والمصابين جلهم من المدنيين النازحين في منطقة الشاكوش شمال غرب محافظة رفح، جراء استهدافهم بقذائف المدفعية الاسرائيلية.



ونسفت قوات الاحتلال مباني سكنية في مخيم الشابورة وسط مدينة رفح، وشنت طائرات الاحتلال عدة غارات غرب ووسط واستهداف في منطقة مصبح بمدينة رفح.



وفي مجزرة أخرى، ارتقى 10 شهداء وأصيب نحو 20 اخرين، جراء قصف الاحتلال منزلا يعود لعائلة صلاح بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.



واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وقصف طيران الاحتلال منزلاً شرق شارع العشرين في المخيم.



واستشهد مواطن جراء إلقاء طائرات مُسيّرة إسرائيلية "كواد كابتر" قنابل على المواطنين في شارع السكة شرقي حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.



وأطلق الطيران المروحي "الأباتشي" نيرانه صوب المناطق الشرقية لحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، تزامنا مع قصف مدفعي.



واستهدف قصف مدفعي مكثف المناطق الجنوبية الشرقية لمخيم البريج وسط قطاع غزة.



وصباح اليوم، ارتقى عددا من الشهداء وأصيب العشرات جراء قصف الاحتلال عددا من المباني في مدينة غزة.



وقصفت طائرات الاحتلال كراج بلدية غزة الواقع بالقرب من ملعب اليرموك في شارع الوحدة، وذكرت بلدية غزة أن جيش الاحتلال استهدف عددا من العاملين على تشغيل آبار المياه وسط مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد خمسة منهم.



بدوره، قال الدفاع المدني إن طواقمه تمكنت من انتشال 5 شهداء وعدد من الجرحى بعد استهداف طائرات الاحتلال شقتين سكنيتين تعودا لعائلتي مشتهى وأبو العطا خلف مدرسة دير اللاتين في منطقة غزة القديمة.



واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي مخيم الشابورة وسط مدينة رفح والمناطق الغربية لمدينة رفح. وارتقى 3 شهداء في قصف إسرائيلي استهدفهم في بلدة الفخاري شرقي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.



واستهدفت مدفعية الاحتلال، فجر اليوم، شمال مخيم النصيرات وسط القطاع، كما استهدف قصف إسرائيلي محيط المستشفى الأوروبي جنوب شرقي مدينة خانيونس.



وقصفت طائرات الاحتلال منزلا في منطقة السنافور بحي التفاح شرق مدينة غزة، ما أدى لوقوع عدد من الإصابات في صفوف المواطنين.



ونفست قوات الاحتلال مباني سكنية في الحي السعودي غربي مدينة رفح، وأطلقت دبابات الاحتلال النار في المناطق الشرقية الحدودية لمدينة خانيونس، فيما طال قصف مدفعي إسرائيلي شمالي مخيم النصيرات.



قطر: اجتماعات مع حماس

قال رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني يوم الجمعة، إن بلاده تعقد اجتماعات متتالية مع حركة حماس لمحاولة الوصول إلى صيغة مناسبة تسد الفجوات مع مقترح الرئيس الأميركي جو بايدن لوقف إطلاق النار في غزة، ثم التواصل بعد ذلك مع "إسرائيل".



وذكر الشيخ محمد في مؤتمر صحفي في مدريد، أن جهود التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة لم تفض حتى الآن عن النتائج المرجوة، إلا أنه أشار إلى "تقدم إلى حد ما" في الموقف.



وأضاف رئيس الوزراء القطري "في الأيام الأخيرة كانت هناك اجتماعات متتالية مع قيادة حركة حماس لمحاولة جسر الهوة بين الطرفين والوصول إلى اتفاق... حتى الآن لم نصل إلى الصيغة التي نراها مناسبة والجهود ما زالت مستمرة".



وثيقة إسرائيلية تناقش ما بعد حرب غزة

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، النقاب عن وثيقة ناقشها مجلس الحرب الإسرائيلي، تحمل عنوان :"هزيمة حماس الكاملة – ثم إعادة إعمار غزة، من نظام قاتل إلى مجتمع معتدل".



ووفق الصحيفة العبرية، فإن الوثيقة من إعداد 4 أكاديميين إسرائيليين وراجعها مجلس الأمن القومي الإسرائيلي ثم طرحت على مجلس الحرب الإسرائيلي، وتنص على أن هناك حاجة إلى "هزيمة كاملة" لحماس والتي تشمل "إفقادها السيطرة على الأراضي والمحاكمات العلنية لقادتها".



الوثيقة الإسرائيلية طرحت على النقاش في مجلس الحرب الإسرائيلي في شهر شباط/فبراير الماضي، وناقشت "هزيمة حماس الكاملة".



وبحسب ما ورد، فقد عمل على إعداد الوثيقة المؤرخ العسكري في الجامعة العبرية داني أورباخ، والأستاذ في كلية الحقوق ومركز فيدرمان لدراسات العقلانية بالجامعة العبرية نيتا باراك كورن، وأستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة بار إيلان ناثانيال بالمر، بالإضافة للباحث في مركز موشيه ديان لدراسة الشرق الأوسط في جامعة تل أبيب هارئيل حوريب.



هنية: "إسرائيل" تماطل وتتأخر بردودها منذ بداية المفاوضات

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية: "نحن متمسكون بمطالب شعبنا وقضيتنا ونتعامل مع ذلك بمرونة، ولكن الاحتلال يماطل ويتأخر بردوده منذ بداية المفاوضات".



وأضاف، "أن الاستراتيجية التفاوضية عند (دولة) الاحتلال ترتكز على زيادة الضغط على حركة حماس وفصائل المقاومة".



واعتبر هنية أن ما جاء بخطاب بايدن بما يخص المفاوضات عبرنا عنه بلغة الترحيب، ولكنه لم يكن في ورقة التفاوض الإسرائيلية، ونحن نطالب بإنهاء إطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال من كل قطاع غزة ولكن الاحتلال يماطل.



وأكد هنية، أنه يجب على مجلس الأمن أن يطبق قراراته بوقف الحرب على قطاع غزة، مضيفا أن حماس تسير برؤية واضحة ومتمسكة بمطالب شعبنا وسنتعامل مع أي ورقة أو مبادرة تؤمن مطالب وأسس موقف المقاومة لأن لدينا أولوية وقف الحرب الإجرامية المقاومة وبعد 9 أشهر تقاوم في كل محاور القتال بقطاع غزة.



وقال، "نعمل مع محاور المقاومة في كل الجبهات لردع وصد العدوان عن قطاع غزة".



استقالة نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإسرائيلية الفلسطينية

أفادت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية مساء الجمعة باستقالة أندرو ميلر نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإسرائيلية الفلسطينية من منصبه.



وقالت الصحيفة أن ميلر قدم أسبابا عائلية للاستقالة من منصبه مشيرة إلى أن استقالته تأتي مع تصاعد الإحباط داخل وخارج الحكومة من الارتفاع الحاد في عدد القتلى المدنيين في غزة.



أرمينيا تعترف بدولة فلسطين

أعلنت وزارة الخارجية الأرمنية في بيان على موقعها الإلكتروني اعتراف يريفان رسميا بدولة فلسطين. حسب وكالة تاس.



وكتبت الخارجية الأرمنية في بيانها: "الوضع الإنساني الكارثي في ​​غزة والصراع العسكري المستمر يتوسط القضايا الأساسية على الأجندة السياسية الدولية التي تتطلب الحل".



وأضافت: "ترفض جمهورية أرمينيا رفضا قاطعا استهداف البنى التحتية المدنية والعنف ضد المدنيين وارتهانهم وأسرهم أثناء النزاع المسلح، وتنضم إلى مطالبات المجتمع الدولي بإطلاق سراحهم دون شروط مسبقة".



وتابعت: "انضمت جمهورية أرمينيا إلى قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وهي مهتمة بإحلال السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وإحلال الصلح الدائم بين الشعبين اليهودي والفلسطيني".



وأضافت: "لقد دأبنا من مختلف المنابر الدولية على الدعوة إلى تسوية سلمية وشاملة للقضية الفلسطينية ودعم مبدأ حل الدولتين. نحن على قناعة تامة بأن هذا هو السبيل الوحيد لضمان قدرة الفلسطينيين والإسرائيليين على تحقيق تطلعاتهم المشروعة".



واختتمت: "بناء على ما سبق، وتأكيدا على التزامها بالقانون الدولي ومبادئ المساواة والسيادة والتعايش السلمي بين الشعوب، نعلن اعتراف جمهورية أرمينيا بدولة فلسطين".