مقتل 5 جنود بتفجير إرهابي في باكستان

ونقلت وكالة شينخوا عن مديرية العلاقات العامة للخدمات الجناح الإعلامي للجيش الباكستاني قولها في بيان اليوم: إن إرهابيين فجروا عبوة ناسفة في مركبة تابعة لقوات الأمن في منطقة كورام، ما أدى إلى مقتل خمسة جنود.