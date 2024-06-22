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السبت 22 حزيران 2024 ساعة 10:21
مقتل 5 جنود بتفجير إرهابي في باكستان
ونقلت وكالة شينخوا عن مديرية العلاقات العامة للخدمات الجناح الإعلامي للجيش الباكستاني قولها في بيان اليوم: إن إرهابيين فجروا عبوة ناسفة في مركبة تابعة لقوات الأمن في منطقة كورام، ما أدى إلى مقتل خمسة جنود.
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1143122
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