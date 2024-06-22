رئيس الموساد السابق: أصدّق نصر الله لا نتنياهو

وفي مقابلة مع القناة 12 "الإسرائيلية"، أضاف "نتنياهو لا يسمع ولا يرى، وهو يفكّر فقط في نفسه، ويقود "إسرائيل" إلى كارثة"، وتابع: "من ناحية نتنياهو ليس لديه استراتيجية ولا رؤية في أيّ موضوع".