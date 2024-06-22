الصفحة الرئيسية
0
السبت 22 حزيران 2024 ساعة 11:19

الإعلام الحكومي: المجاعة تقترب في محافظتي غزة والشمال

الإعلام الحكومي: المجاعة تقترب في محافظتي غزة والشمال
وقال المكتب الإعلامي الحكومي في تصريح له: "المجاعة تقترب بشكل سريع في محافظتي غزة والشمال، لا سلع في المحافظتين".

وأضاف المكتب قائلاً: "الناس قد يضطرون إلى أكل أوراق الشجر".

من جانبه، قال الهلال الأحمر الفلسطيني : "إن الطواقم الطبية في قطاع غزة بحاجة ماسة إلى المستلزمات الصحية".

وأضاف الهلال الأحمر: "الاحتلال يستهدف بشكل مكثف ما قال إنها مناطق آمنة في مواصي خانيونس ورفح".

ويُشار إلى أن قوات الاحتلال تواصل منع إيصال المساعدات الغذائية لشمال قطاع غزة منذ نحو شهر؛ ما فاقم الحالة الإنسانية التي يعيشها الأهالي هناك.

جدير ذكره أنه يواصل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" حرب الإبادة على قطاع غزة لليوم الـ 260 على التوالي في ظل زيادة أعداد الشهداء والجرحى بشكل كبير جداً وعدم مقدرة المستشفيات بغزة على استيعابهم.
رقم : 1143124
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
تطورات الجبهة الشمالية وكلمة السيد حسن نصرالله
تطورات الجبهة الشمالية وكلمة السيد حسن نصرالله
في ثاني مناظرة.. مرشحو الرئاسة في إيران يناقشون قضايا اجتماعية واقتصادية
في ثاني مناظرة.. مرشحو الرئاسة في إيران يناقشون قضايا اجتماعية واقتصادية
21 حزيران 2024
بالتزامن مع زيارة المبعوث الأمريكي إلی لبنان... ما هي رسالة "هدهد" حزب الله؟
بالتزامن مع زيارة المبعوث الأمريكي إلی لبنان... ما هي رسالة "هدهد" حزب الله؟
21 حزيران 2024
تنظيم القاعدة في اليمن: ماذا يعمل التهديد المتربص بشبه الجزيرة هذه الأيام؟
تنظيم القاعدة في اليمن: ماذا يعمل التهديد المتربص بشبه الجزيرة هذه الأيام؟
21 حزيران 2024
"البجعة السوداء" في البحر الأحمر.... اليمن لا يزال يفاجئ الغرب
"البجعة السوداء" في البحر الأحمر.... اليمن لا يزال يفاجئ الغرب
21 حزيران 2024
بعد ربع قرن.. رحلة بوتين الغامضة إلى كوريا الشمالية
بعد ربع قرن.. رحلة بوتين الغامضة إلى كوريا الشمالية
21 حزيران 2024
من هزيمة تل أبيب النهائية إلى النصر المؤکد للمقاومة في قطاع غزة
من هزيمة تل أبيب النهائية إلى النصر المؤکد للمقاومة في قطاع غزة
20 حزيران 2024
مخبر: سياسات حكومة الشهيد رئيسي غيرت المعادلات الدولية بالكامل
مخبر: سياسات حكومة الشهيد رئيسي غيرت المعادلات الدولية بالكامل
20 حزيران 2024
وزير الداخلية: الانتخابات الرئاسية ستجرى بنزاهة وامانة تامتين
وزير الداخلية: الانتخابات الرئاسية ستجرى بنزاهة وامانة تامتين
20 حزيران 2024
السيد الحوثي: الفلسطينيون يعانون في عيد الأضحى نتيجة الإبادة الجماعية
السيد الحوثي: الفلسطينيون يعانون في عيد الأضحى نتيجة الإبادة الجماعية
20 حزيران 2024
السيد نصر الله: نحتفظ بأسلحة جديدة للمقبل من الأيام
السيد نصر الله: نحتفظ بأسلحة جديدة للمقبل من الأيام
19 حزيران 2024
حكومة نتنياهو يهاجمها ربيع "اسرائيلي" يطالب برحيلها
حكومة نتنياهو يهاجمها ربيع "اسرائيلي" يطالب برحيلها
19 حزيران 2024
حرب المياه تلوح بالأفق بين المغرب والجزائر
حرب المياه تلوح بالأفق بين المغرب والجزائر
19 حزيران 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بالتزامن مع زيارة المبعوث الأمريكي إلی لبنان... ما هي رسالة "هدهد" حزب الله؟
تنظيم القاعدة في اليمن: ماذا يعمل التهديد المتربص بشبه الجزيرة هذه الأيام؟
"البجعة السوداء" في البحر الأحمر.... اليمن لا يزال يفاجئ الغرب
إحصائيات "حزب الله" عن فرار المستوطنين الصهاينة