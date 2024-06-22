إصابة مستوطن بإطلاق نار وسط مدينة قلقيلية

وأفاد مصدر محلي أن مقاومين أطلقوا النار تجاه مركبة مستوطن وأصابوه بجروح في مدينة قلقيلية، قبل أن تقتحم قوات الاحتلال المدينة وسط إطلاق نار وتشرع في عمليات تفتيش واسعة.



ووفق كان العبرية؛ فإن إسرائيليا دخل مدينة قلقيلية وأصيب برصاص مسلحين فلسطينيين وحالته حرجة جدًا.



وانتشرت قوات الاحتلال بكثافةٍ على المدخل الشرقي لمدينة قلقيلية، وسط عملياتِ تمشيطٍ وبحثٍ في ظل إجراءاتٍ أمنية مشددة.



وتواصلت عمليات المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية خلال الأسبوع الماضي، ضمن معركة “طوفان الأقصى”، التي انطلقت من قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.



ورصد مركز معلومات فلسطين “معطى” 61 عملا مقاوما في الضفة والقدس خلال الفترة ما بين 14-06-2024 حتى 20-06-2024، وأسفرت عن جريح إسرائيلي واستشهاد ثلاثة فلسطينيين.