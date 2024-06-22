أنطونوف: واشنطن تتهرب من إجراء محادثات جادة مع موسكو

ونقلت وكالة سبوتنيك عن أنطونوف قوله إن “الإدارة الأمريكية مهزوزة بسبب النجاحات التي تحققها روسيا.. وممثلوها يهربون ولا يريدون بدء محادثة جادة مع موسكو”.



ورأى أنطونوف أن “زيارة الرئيس الروسي لكوريا الديمقراطية وفيتنام وضعت الأمريكيين في ورطة، وبذلك ثبت فشل سياسة واشنطن الديكتاتورية والعقوبات، وتأكد من جديد أن الدول تراقب باهتمام كبير ما تفعله روسيا وتتواصل معها”.



من جانب آخر ندد السفير الروسي لدى واشنطن بالعقوبات الأمريكية المفروضة على شركة “كاسبرسكي لاب” الروسية، مؤكدا أنها مسيسة وتُظهر رغبة السلطات الأمريكية في مساعدة شركاتها العاملة لصالح استخباراتها.



وأوضح أنطونوف أن واشنطن ترغب بانتهاج أساليب غير شريفة “لتعزيز” قدرات شركاتها الخاصة.



وكانت السلطات الأمريكية أعلنت حظراً كاملاً على برامج شركة “كاسبرسكي لاب” في البلاد بحجة تهديدها المزعوم لسلامة البيانات، كما فرضت قيود التصدير على الشركة، ثم تم الإعلان عن عقوبات شخصية ضد العديد من كبار مديري الشركة.