حماس تبارك عملية قلقيلية وتؤكد أنها السبيل للتصدي لجرائم الاحتلال ومستوطنيه

وقالت حماس في بيان لها: إن العملية تأتي في سياق الرد على جرائم العدو الإرهابي ومستوطنيه، وآخرها اغتيال المقاومين الأبطال في المدينة أمس، مؤكدة أنها الطريق الأمثل للتصدي لإجرام المستوطنين الفاشيين الذين يعيثون فساداً في مدن وقرى الضفة المحتلة، بحماية جيش الاحتلال الفاشي.



واستنفرت "أهلنا في الضفة الغربية لمواجهة اعتداءات المستوطنين، وصد اقتحاماتهم لمدن وقرى الضفة، والوقوف في وجه مخططاتهم التهويدية الخطيرة بحق الضفة والقدس المحتلة بما فيها المسجد الأقصى المبارك".



وشدت على أيدي الأبطال الضاغطين على الزناد في قلقيلية وطولكرم وجنين ونابلس وكل مناطق الضفة المحتلة، ودعت "جموع شعبنا إلى الانتفاض بكل الأشكال الشعبية والمسلحة في وجه الاحتلال ومستوطنيه المجرمين".



وختمت بقولها: إننا وفي ظل البطولات التي يسطرها المجاهدون في معركة طوفان الأقصى، لندعو الكل الوطني لمواصلة الوحدة والتكاتف ورص الصفوف في مواجهة الاحتلال وجرائمه بحق شعبنا ومقدساته.