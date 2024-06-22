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السبت 22 حزيران 2024 ساعة 13:33

التربية الفلسطينية: استشهاد 430 طالباً في الثانوية العامة خلال العدوان على قطاع غزة

التربية الفلسطينية: استشهاد 430 طالباً في الثانوية العامة خلال العدوان على قطاع غزة
وقالت الوزارة في بيان اليوم نقلته وكالة وفا: إن هناك ما لا يقل عن 8000 شهيد في قطاع غزة ممن هم في سن الدراسة، و350 شهيداً من المعلمين والمعلمات، فضلا عن المفقودين، وهناك أكثر من 12500 طالب جريح، بينهم 2500 أصبحوا من ذوي الإعاقة.

وأشارت التربية إلى أن 286 مبنى مدرسياً من أصل 307 في قطاع غزة، تعرضت لأضرار تتراوح بين البالغة والطفيفة، فيما طال الهدم الكامل عدداً يقدر بالعشرات.

ودمر الاحتلال قرابة 110 مدارس وجامعات بشكل كلي، و321 مدرسة وجامعة بشكل جزئي، وارتفع عدد المدارس التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” المخصصة كمراكز إيواء، والتي استهدفها الاحتلال بالقصف إلى نحو 150 مدرسة، من أصل 228 مدرسة تابعة للوكالة في قطاع غزة.

ويعاني 630 ألف طالب وطالبة في قطاع غزة الحرمان من حقهم في التعليم منذ السابع من تشرين الأول 2023، يتوزعون بين مدارس الحكومة ومدارس وكالة الغوث والمدارس الخاصة، فضلاً عن 88 ألفاً من طلبة الجامعات، و80 ألف طفل بلغوا سن الالتحاق برياض الأطفال.
رقم : 1143142
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