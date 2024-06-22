الصفحة الرئيسية
0
السبت 22 حزيران 2024 ساعة 15:26

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 25 فلسطينياً في الضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 25 فلسطينياً في الضفة الغربية
وأعلن نادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان مشترك، أن قوات الاحتلال اقتحمت مدن نابلس ورام الله وطولكرم والخليل وجنين، واعتدت على الفلسطينيين واعتقلت الأسرى، بعد أن فتشت منازلهم وعبثت بمحتوياتها.
 
وبحسب البيان، تقوم قوات الاحتلال خلال عمليات الاعتقال، بتنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، وإطلاق النار بشكل مباشر بهدف القتل، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.
 
ويصعّد الاحتلال من حملة اقتحاماته واعتقالاته اليومية في الضفة الغربية، بالتزامن مع عدوانه المستمر على قطاع غزة.
 
وفي هذا السياق، اقتحم الاحتلال اليوم مدينة قلقيلية، غداة مقتل مستوطن في المدينة، كما وحاصر منزلاً في حي الجابريات في جنين، ودفع بتعزيزاتٍ عسكرية إلى المنطقة.
 
واعتقل الاحتلال 3 شبان وسيدة خلال عمليته المستمرة في جنين، وفق مراسلة الميادين، كما اقتحمت قواته شققاً سكنية، ومحالاً تجارية في شارع 22 في مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية.
 
وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات في الضفة الغربية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر تشرين الأول إلى 9325 فلسطينياً.
رقم : 1143162
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
صنعاء ستكشف اعترافات موسعة جديدة لشبكة التجسس
صنعاء ستكشف اعترافات موسعة جديدة لشبكة التجسس
تطورات الجبهة الشمالية وكلمة السيد حسن نصرالله
تطورات الجبهة الشمالية وكلمة السيد حسن نصرالله
السید مهدي نوراني
21 حزيران 2024
في ثاني مناظرة.. مرشحو الرئاسة في إيران يناقشون قضايا اجتماعية واقتصادية
في ثاني مناظرة.. مرشحو الرئاسة في إيران يناقشون قضايا اجتماعية واقتصادية
21 حزيران 2024
بالتزامن مع زيارة المبعوث الأمريكي إلی لبنان... ما هي رسالة "هدهد" حزب الله؟
بالتزامن مع زيارة المبعوث الأمريكي إلی لبنان... ما هي رسالة "هدهد" حزب الله؟
21 حزيران 2024
تنظيم القاعدة في اليمن: ماذا يعمل التهديد المتربص بشبه الجزيرة هذه الأيام؟
تنظيم القاعدة في اليمن: ماذا يعمل التهديد المتربص بشبه الجزيرة هذه الأيام؟
21 حزيران 2024
"البجعة السوداء" في البحر الأحمر.... اليمن لا يزال يفاجئ الغرب
"البجعة السوداء" في البحر الأحمر.... اليمن لا يزال يفاجئ الغرب
21 حزيران 2024
بعد ربع قرن.. رحلة بوتين الغامضة إلى كوريا الشمالية
بعد ربع قرن.. رحلة بوتين الغامضة إلى كوريا الشمالية
21 حزيران 2024
من هزيمة تل أبيب النهائية إلى النصر المؤکد للمقاومة في قطاع غزة
من هزيمة تل أبيب النهائية إلى النصر المؤکد للمقاومة في قطاع غزة
20 حزيران 2024
مخبر: سياسات حكومة الشهيد رئيسي غيرت المعادلات الدولية بالكامل
مخبر: سياسات حكومة الشهيد رئيسي غيرت المعادلات الدولية بالكامل
20 حزيران 2024
وزير الداخلية: الانتخابات الرئاسية ستجرى بنزاهة وامانة تامتين
وزير الداخلية: الانتخابات الرئاسية ستجرى بنزاهة وامانة تامتين
20 حزيران 2024
السيد الحوثي: الفلسطينيون يعانون في عيد الأضحى نتيجة الإبادة الجماعية
السيد الحوثي: الفلسطينيون يعانون في عيد الأضحى نتيجة الإبادة الجماعية
20 حزيران 2024
السيد نصر الله: نحتفظ بأسلحة جديدة للمقبل من الأيام
السيد نصر الله: نحتفظ بأسلحة جديدة للمقبل من الأيام
19 حزيران 2024
حكومة نتنياهو يهاجمها ربيع "اسرائيلي" يطالب برحيلها
حكومة نتنياهو يهاجمها ربيع "اسرائيلي" يطالب برحيلها
19 حزيران 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بالتزامن مع زيارة المبعوث الأمريكي إلی لبنان... ما هي رسالة "هدهد" حزب الله؟
تنظيم القاعدة في اليمن: ماذا يعمل التهديد المتربص بشبه الجزيرة هذه الأيام؟
"البجعة السوداء" في البحر الأحمر.... اليمن لا يزال يفاجئ الغرب
إحصائيات "حزب الله" عن فرار المستوطنين الصهاينة