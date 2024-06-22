الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 25 فلسطينياً في الضفة الغربية

وأعلن نادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان مشترك، أن قوات الاحتلال اقتحمت مدن نابلس ورام الله وطولكرم والخليل وجنين، واعتدت على الفلسطينيين واعتقلت الأسرى، بعد أن فتشت منازلهم وعبثت بمحتوياتها.

وبحسب البيان، تقوم قوات الاحتلال خلال عمليات الاعتقال، بتنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، وإطلاق النار بشكل مباشر بهدف القتل، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

ويصعّد الاحتلال من حملة اقتحاماته واعتقالاته اليومية في الضفة الغربية، بالتزامن مع عدوانه المستمر على قطاع غزة.

وفي هذا السياق، اقتحم الاحتلال اليوم مدينة قلقيلية، غداة مقتل مستوطن في المدينة، كما وحاصر منزلاً في حي الجابريات في جنين، ودفع بتعزيزاتٍ عسكرية إلى المنطقة.

واعتقل الاحتلال 3 شبان وسيدة خلال عمليته المستمرة في جنين، وفق مراسلة الميادين، كما اقتحمت قواته شققاً سكنية، ومحالاً تجارية في شارع 22 في مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية.

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات في الضفة الغربية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر تشرين الأول إلى 9325 فلسطينياً.